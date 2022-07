Riempire una parete vuota del salotto non è un lavoro semplice, anzi. È importante scegliere con cura i quadri che sono più in sintonia con l’ambiente. Bisogna controllare che lo stile moderno del nostro salotto sia valorizzato in tutto, compreso suppellettili e complementi d’arredo. Perciò stiamo lì a provare quadri, stampe famose e qualsiasi cosa ci venga in mente, ma nulla sembra stare bene.

Ma poche volte ci viene in mente di utilizzare la natura per dare quel tocco personale alla nostra casa. È vero, magari posizioniamo qualche piantina qua e là per rendere l’ambiente più accogliente. Ma difficilmente pensiamo a utilizzare del verde come decorazione per le pareti. Eppure ci sono piante come la felce che si prestano benissimo a lavoretti fai da te davvero incredibili.

3 idee incredibili per decorare e abbellire il salotto o la camera da letto utilizzando la bellissima felce

Oggi vedremo proprio come utilizzare questa stupenda pianta dalle origini antichissime per abbellire la casa. Non solo utilizzandola in salotto o in camera, ma possiamo anche sfruttarla in bagno o in giardino. Il tutto sta nel trovare la giusta chiave di lettura per adattarla ai vari ambienti della casa. Se abbiamo una parete spoglia, possiamo incorniciarla in un quadretto in vetro, ad esempio. Raccogliamo e posizioniamo le foglie tra le pagine dei libri per farle essiccare bene e soprattutto farle appiattire. Possiamo utilizzare anche dei fogli di giornale e usare i libri come peso. Cambiamo la carta, se necessario, per evitare che l’umidità le faccia marcire e dopo 10 giorni saranno pronte. Appendiamo i quadretti alternandoli con altri particolari, come quelli fatti con della carta da parati riciclata, l’effetto sarà strabiliante.

Lampade botaniche o cuscini raffinati

Altre due fantastiche idee per arredare casa con le felci sono sicuramente lampade e cuscini. Per realizzare una lampada botanica estiva da mettere in giardino o in camera non serve molto. Occorreranno delle foglie di felce e della colla, possibilmente spray o quella per découpage. Basterà applicare la colla all’interno di un vaso di vetro o un barattolo riciclato e poi applicare le foglie. Aggiungiamo qualche filo di lucine colorate ed ecco fatto.

Se invece vogliamo creare dei cuscini originali, useremo le foglie come stencil. Stendiamo il colore acrilico sulla foglia e poi posizioniamola sul tessuto quando il colore è ancora fresco. Pressiamo con un rullo da pittura o anche con una bottiglia in vetro e stacchiamo la foglia con delicatezza. Lasciamo asciugare, stiriamo il tessuto al rovescio e riempiamo la federa.

Ecco 3 idee incredibili per decorare e abbellire il salotto, semplicissime da realizzare ma stupende. Per completare il nostro arredo un po’ bohémien e chic possiamo aggiungere qualche altro dettaglio. Qualche mobiletto vintage, un baule come tavolino da caffè o dei lampadari più originali. Non serve acquistarli, possiamo crearli da zero con delle corde o dei vecchi cestini.

