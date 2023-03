Per dimagrire e avere pancia piatta e glutei sodi come JLo anche a 40 anni, ecco 5 degli esercizi preferiti di Belén Rodrìguez

La cura del proprio corpo è importantissima per le star del mondo dello spettacolo. Lo sa bene Belén Rodrìguez, che dedica molto tempo alla palestra. Ti sveliamo i suoi segreti per avere un fisico spettacolare.

Belén Rodrìguez si avvicina sempre di più ai quarant’anni. Quest’ultima non è certamente un’età avanzata, anzi, ma è il momento in cui molte donne cominciano ad avvertire i primi segni del tempo. Pertanto, decidono di riguardarsi maggiormente e quindi fare una dieta e cominciare un po’ ad allenarsi. Per dimagrire e avere pancia piatta e glutei sodi come JLo anche a 40 anni ci sono degli esercizi che fanno parte proprio della routine di allenamento di Belén Rodrìguez e che permettono di tonificare addome, glutei e gambe.

Burpees

Si tratta di un esercizio a corpo libero che può risultare molto faticoso per un principiante. È un formidabile bruciagrassi, che consiste nel saltare per poi raggiungere il pavimento in posizione di push-up, cercando di toccare con il petto a terra. Infine, si bisogna saltare coi piedi in avanti tornando in posizione eretta e battere le mani sopra la testa.

Squat con bilanciere

Molte donne sono convinte che per avere glutei alti e sodi basti fare una mezz’ora di cyclette. In realtà, il lavoro con i pesi è molto importante e non a caso lo squat svolto con il bilanciere è uno degli esercizi preferiti dalla showgirl argentina.

Addominali sulla fitball

Questo esercizio aiuta ad avere una pancia piatta e a scolpire l’addome, ovviamente in concomitanza con una dieta o quanto meno con accorgimenti in merito all’alimentazione. Anche questo fa parte della routine di allenamento di Belén.

Per dimagrire e avere pancia piatta e glutei sodi come JLo anche a 40 anni, ecco gli esercizi preferiti dalla showgirl argentina: Box Jump

Bélen esegue i box jump saltando su quattro step messi l’uno sopra l’altro. Se non hai dimestichezza con i salti puoi cominciare con il fare quest’esercizio su una superficie più bassa.

Come mangia Bélen Rodrìguez?

La showgirl argentina ha rivelato di non seguire un’alimentazione particolarmente restrittiva. Infatti, fa molta palestra.

Tuttavia, adotta alcune buone abitudini e cioè cuocere sempre a vapore gli alimenti ed evita di usare troppo sale e zucchero. Inoltre, limita i grassi e gli oli di origine animale e mangia prodotti sani, genuini e il meno processati possibili. Quest’ultimo accorgimento la accomuna alla supermodella Bianca Balti.

