“E’ il più sexy del parterre maschile di Uomini e Donne”: ecco le rivelazioni di Tina Cipollari

Uomini e Donne da sempre stupisce il pubblico con tanti colpi di scena. Anche la puntata di giovedì ha portato con sé tante novità. I protagoniste della trasmissione di Maria De Filippi sono le coppie che si formano, ma non solo. Parte attiva in puntata sono anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. In particolare quest’ultima ha rivelato un dettaglio sorprendente. “E’ il più sexy del parterre maschile di Uomini e Donne”. Scopriamo di cosa si tratta.

I fan di Uomini e Donne non sono rimasti delusi neanche questa volta. La seguitissima trasmissione di Maria De Filippi da sempre diverte ed emoziona il pubblico. La gente con il tempo si è appassionata alle storie nate all’interno del programma. Infatti negli anni da Uomini e Donne sono uscite tantissime coppie. Ma non solo. Tante emozioni ma anche tanto divertimento. Questo grazie alla presenza degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ed ecco le rivelazioni di Tina Cipollari, che nell’ultima puntata ha stupito tutti. Diretta ed ironica Tina si esprime senza riserve sui partecipanti, così anche giovedì.

Grandi novità nella trasmissione, ecco cosa è successo lunedì

Una puntata all’insegna dell’inaspettato, tantissime le novità ad Uomini e Donne. Si parte dal trono giovani. Lavinia Mauro finalmente ha preso un’importante decisione, ha dichiarato finalmente di voler fare la scelta. La tronista ha dichiarato ai suoi corteggiatori di essere pronta ad uscire dal programma insieme ad uno di loro. Lavinia registrerà le ultime due esterne con Alessio Campoli e Alessio Corvino e dopo di queste sceglierà. Gemma Galgani è ancora protagonista del trono over. In puntata si è svolto l’ultima faccia a faccia con il suo corteggiatore Silvio.

Dopo quasi due mesi di incomprensioni Silvio ha fatto marcia indietro decidendo di andare via. Dopo un’accesa discussione in studio, Gemma si è ritrovata d’accordo con questa scelta. Anche la tronista Nicole Santinelli ha lasciato tutti senza parole. Se venerdì scorso in esterna Nicole baciava Andrea Foriglio, nell’ultima puntata è andata in onda la nuova registrazione. Questa volta la tronista ha emozionato tutti baciando l’altro corteggiatore Carlo Alberto. Come sempre Tina e Gianni hanno espresso liberamente le loro preferenze creando scompiglio in studio. Ma Tina Cipollari si è spinta oltre.

“E’ il più sexy del parterre maschile di Uomini e Donne”: ecco le rivelazioni di Tina Cipollari

Da anni Tina Cipollari insieme a Gianni Sperti svolge un ruolo attivo all’interno di Uomini e Donne. Diretta, senza peli sulla lingua, con i suoi interventi sconvolge gli equilibri. A dimostrarlo sono gli ormai famosi scontri con Gemma Galgani. Ma non solo, perché Tina sa esprimere anche le sue preferenze spudoratamente. Questa volta ha proprio sorpreso tutti. La storica opinionista di Uomini e Donne nell’ultima puntata ha tirato in ballo Riccardo Guarnieri.

Ormai conosciutissimo dal pubblico per l’intensa storia d’amore con l’ex partecipante al programma Ida Platano. La Cipollari si è espressa sempre in modo critico verso l’uomo che da tempo non stringe legami concreti in trasmissione. Tuttavia l’ultima volta ha riservato alcuni apprezzamenti a Riccardo. ““E’ il più sexy del parterre maschile di Uomini e Donne”: ha dichiarato Tina. Anche Maria De Filippi stupita ha chiesto spiegazioni all’opinionista. Quest’ultima ancora una volta ha risposto senza esitazioni: “Secondo un recente sondaggio lui sarebbe il più apprezzato dalle donne”.