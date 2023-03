Tommy Hilfiger, dopo Shawn Mendes arriva una nuova super collaborazione tutta da scoprire

Tommy Hilfiger ha collaborato con l’artista Shawn Mendes per una collezione chiamata Classics reborn. Ma il marchio di PVH non si arresta e ha da poco rilasciato una nuovissima collaborazione che non possiamo perdere.

Tommy Hilfiger, dopo la collaborazione di successo con Shawn Mendes ha deciso di lanciarne un’altra. Siamo alla terza tappa del tour di presentazione della collezione Classics Reborn con Mendes, ma nel mentre il marchio di PVH ha deciso di collaborare con il brand di streetwear di lusso londinese, Aries. La collezione pone l’attenzione sulle silhouettes e gioca con le proporzioni. Queste sono definite nei dettagli dalle tecniche artigianali e distressed di Aries, per re-immaginare i codici classici di Tommy.

Collezione Tommy x Aries

La collezione Tommy x Aries si compone di 35 items tra capi per uomo e donna e calzature. E si ispira agli archivi di Tommy Jeans letti attraverso gli occhi di Aries. Un forte gioco di proporzioni accentuate su stratificazioni e denim è presente in tutta la collezione portando la chiara energia dello streetwear di lusso di Aries al preppy moderno. Tra i key looks abbiamo l’abito con logo in nastro jacquard e la giacca trucker nera con pantalone a 5 tasche abbinato. Oltre la giacca in denim indaco e il pantalone in denim con stampa serigrafica.

Tommy Hilfiger, dopo Shawn Mendes arriva Aries

La campagna della collaborazione è stata scattata da Angelo Pennetta. Questa porta il suo sguardo sulla collezione e costruisce con cura la adv per creare un portfolio di immagini che colpiscono. Il lookbook presenta il rapper GloRilla, nominato ai GRAMMY. Inoltre l’artista grime Novelist e la famiglia Aries 5EB, Brian Tshabola, Haajar Djouada, Kasper Kapica, Kirbs, Nathan Rosen e Xiao Wang.

A complemento della campagna, un video realizzato dalla fondatrice e direttrice creativa di Aries, Sofia Prantera Questo presenta una versione strumentale di “Unh Unh” di GloRilla con versi speciali di Novelist, Kirbs e 5EB. Il filmato scorre fluidamente con immagini che fanno riferimento a momenti della storia hip-hop di Tommy Jeans. E così Tommy Hilfiger, dopo Shawn Mendes, collabora con Aries.