Perché Giorgio Armani veste sempre in blu: la risposta non è banale

L’italiano più famoso non solo nel mondo della moda ma in generale ama vestirsi in tinta unita. Il suo colore preferito non compare solo nelle passarelle ma anche nelle foto scattate al di fuori del lavoro. Scopriamo il significato.

Se non fosse esistito, la moda non sarebbe come è adesso e non solo in Italia. Armani è stato il primo a capire l’importanza delle sfilate delle star durante premiere e Oscar e quanto conta l’eleganza e l’immagine nello Show Business. Quando su Time comparivano solo capi di Stato e premi Nobel, Armani fu l’unico a ricevere questo onore a dimostrazione della sua influenza e importanza.

Spesso nelle foto sui giornali il suo stile è scarno e sempre identico. Veste in blu e ha sempre vestito il blu che gli sta benissimo e lo rende un uomo senza età. Anche quando sono andati di moda gli abiti sgargianti e sopra le righe, lui è andato avanti con il suo savoir-faire, il suo marchio di fabbrica. E mentre le mode passavano, Armani rimaneva lì, sul su trono, a primeggiare, a dimostrare come il Made in Italy fosse spesso una questione di stile.

Ricordi del passato

Perché Giorgio Armani veste sempre di blu? Perché il blu è il simbolo dell’eterna eleganza. Questo è quanto afferma il noto stilista nelle sue interviste. Il suo blu di oggi è intenso, nato nelle sale del Silos di Milano, ma da sempre ispirato al vestito della cresima e della divisa militare. Note autobiografiche quindi in questa scelta decisa e mai rinnegata. Un modo per raccontare di sé, i momenti più importanti della sua vita, i suoi ricordi più cari.

Con il passare degli anni sono variate le tonalità, le atmosfere si sono fatte moderne, inarrivabili ed etere. Una sorta di rapsodia che ne ha accresciuto il mito con il passare delle stagioni. Il blu è l’alternativa più credibile al nero, i suoi abiti da cerimonia sono ricercati per le occasioni più importanti. Il nero è formale e facile da abbinare. Nessun altro colore può competere in alcune circostanze. Solo il blu può farlo. E sembra proprio dirci questo Re Giorgio. Il suo blu non teme confronti e paragoni.

Perché Giorgio Armani veste sempre in blu e ha così tanto stile

Il blu è il colore di Giorgio Armani. È il colore preferito perché è profondo, rappresenta la profondità, ha rivelato. Il pubblico ama i vestiti Armani e gli manifesta il calore a prescindere dal fatto che sia una star irraggiungibile. I bambini lo aspettano per un autografo fuori dai cancelli a Brera, a passeggio per Milano riceve i complimenti delle signore. Nelle passerelle il suo blu spadroneggia mettendo in evidenza forza e luminosità. Anche nelle sfumature, anche negli accessori, la firma Armani si distingue.

E allora in un momento storico in cui nessuno indossa più le cravatte, ecco l’accessorio spesso odiato dagli uomini riproposto in altra veste. Secondo Armani la cravatta è l’accessorio più personale che abbiamo nel guardaroba, dobbiamo indossarla per avere un tocco distintivo e non perché costretti. Come i colori che scegliamo per l’outfit. Scelte intime che devono dire qualcosa di noi. Esattamente come il blu indossato come una seconda pelle dallo stilista più amato di sempre.