Avere una forma smagliante dopo la gravidanza: ecco cosa mangia la supermodella Bianca Balti e i suoi segreti

Difficile non conoscere Bianca Balti, l’amatissima supermodella che ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo. Il suo fisico mozzafiato è davanti agli occhi di chiunque. Ma qual è il suo segreto per mantenere la forma anche dopo la gravidanza? Ecco cosa mangia e come si allena.

L’alimentazione è estremamente personale. Ognuno ha un fabbisogno ed esigenze diverse.

Tuttavia, spesso ci incuriosisce sapere che cosa mangino persone famose e come facciano a mantenere una forma perfetta.

Ciò avviene in particolare quando si parla di personaggi dello spettacolo e in particolare delle modelle. A queste ultime è richiesta una forma fisica smagliante anche solo le gravidanze.

La supermodella Bianca Balti esibisce tutt’ora uno splendido fisico e non si è appesantita dopo aver avuto un figlio. Forse ti sei chiesto almeno una volta cosa lei mangi per avere un fisico smagliante anche dopo la gravidanza.

I cambiamenti post-parto

Bianca Balti ha dichiarato di essere sempre stata magra pur senza seguire una dieta troppo stretta.

D’altronde – stando alle sue parole – proviene da una famiglia di persone naturalmente molto magre. Pertanto, ha un’ottima genetica.

Tuttavia, dopo la gravidanza ha dovuto cominciare a riguardarsi maggiormente. Ha infatti notato che il suo metabolismo era cambiato e non poco.

Inoltre, per esigenze lavorative ha dovuto rimettersi immediatamente in forma. Ha quindi cominciato ad allenarsi quasi tutti i giorni e precisamente al mattino.

Avere una forma smagliante dopo la gravidanza: il segreto di Bianca Balti

La supermodella ha dichiarato di evitare di aggiungere sale e zucchero agli alimenti.

Un’altra parte del suo segreto per un fisico al top è evitare quasi del tutto i cibi processati.

Mangia, inoltre, molta frutta e verdura anche se in piccole porzioni e beve tanta acqua.

Infine, si concede frequentemente dei massaggi linfatici e fa di uso di un macchinario che la aiuta a “stimolare gli addominali”.

L’equilibrio è importante per la supermodella

Come avevamo anticipato, Bianca Balti si è detta non ossessionata dalla dieta.

Quando è a Parigi si concede un croissant a colazione e se non è casa mangia quello che capita. Ama godersi i piaceri della vita e non disdegna affatto il cibo.

Cosa mangia Bianca Balti, ecco due dei piatti che ha mostrato ai followers

Tra le pietanze che ha in passato ha mangiato per prepararsi alla Fashion Week ci sono pollo con cicorie e il salmone con sesamo.

Due piatti semplici e salutari, ma anche molto gustosi.

Bianca Balti, sebbene aiutata da un’ottima genetica, ci ricorda che per avere un fisico mozzafiato non ci sia bisogno di imporsi troppe restrizioni o di bandire alcuni alimenti dalla propria dieta.

