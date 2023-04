Dimmi di che segno zodiacale sei e ti dirò lo sport che fa per te. Basta pigrizia! Come allenarti te lo dicono le stelle!

Con l’arrivo della bella stagione tutti sentono il bisogno di rimettersi in forma. Se non sai quale sport scegliere, fatti suggerire dal tuo segno zodiacale. Leggi l’articolo per vedere quali sport corrispondono al tuo segno!

Fare sport è importante per mantenersi in forma. L’attività fisica è anche un’ottima valvola di sfogo che giova al benessere psicologico. Tuttavia, ci sono persone molto pigre che difficilmente riescono a farsi convincere ad alzarsi dal divano. Sono quei soggetti restii alla fatica. Quelli che utilizzano l’auto anche solo per fare pochi metri piuttosto che camminare. In realtà, muoversi è un’esigenza che è insita in noi. Tutto sta nel cominciare. Se si crede di non essere portati per l’attività fisica, possiamo farci dare una mano dalle stelle. Il segno zodiacale, infatti, rivela molto delle personalità. Ad esempio, ci sono segni più vendicativi ed altri passionali .

Dimmi di che segno zodiacale sei e ti dirò che sport fare

Fortemente determinato e altamente competitivo, per il segno dell’Ariete vanno bene sport come la boxe e il kickboxing. Discipline che aiutano a mettersi in gioco e che, al tempo stesso, aiutano a scaricare le tensioni. Il Toro ama sia gli sport di squadra, come calcio, pallavolo, basket. Ed anche le attività da fare in solitaria e che favoriscono la meditazione e il rilassamento. Bene, quindi, lo yoga, così come anche una semplice passeggiata all’aria aperta. I Gemelli, poi, intendono lo sport come uno svago, un’occasione per divertirsi. Le attività predilette sono il nuoto, il tennis, la vela, il canottaggio, la corsa e la vela.

Il Cancro predilige le attività rilassanti come il pilates e lo yoga. Oltremodo competitivo e sempre energico, il segno del Leone ama gli sport che consentono di confrontarsi con gli altri. Ideali quindi il kickboxing, il pugilato o l’hockey. Piuttosto ambiziose, le donne del Leone sono ben predisposte per la pole dance, attività che consente di lavorare su flessibilità e coordinazione. Piuttosto pigro, il segno della Vergine non ama molto lo sport. Indicate quindi le attività più soft come lo yoga e il pilates, che aiutano anche nei momenti di stress.

Gli sport ideali per Bilancia, Scorpione e Sagittario

La Bilancia è un segno decisamente poco sportivo. Per i nati sotto questo segno sono quindi indicate quelle attività di concentrazione e precisione, come il tiro con l’arco e il golf. Per fare un po’ di sana attività aerobica, un buon compromesso potrebbe essere il ballo.

Lo Scorpione ama le sfide. Le attività indicate per questo segno sono lo judo, il karate e le arti marziali in genere. Chi invece vuole allenarsi in maniera più “classica” deve puntare sugli allenamenti cardio ad altissima intensità. Il Sagittario ama la corsa e tutte le attività a corpo libero come quelle dell’atletica leggera.

Gli sport indicati per gli ultimi 3 segni dello zodiaco

Dimmi di che segno zodiacale sei e ti dirò quale sport praticare. Scopriamo cosa dicono le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci.

Segno di Terra, il Capricorno ama le attività da fare in montagna, dalla passeggiata all’arrampicata. Dedito al dovere, non manca un appuntamento in sala pesi in palestra. Il creativo Acquario è predisposto per attività un po’ inusuali, come l’equitazione, la scherma e il padel. Infine, il Pesci è particolarmente predisposto per il nuoto, l’acquagym e tutte le attività che hanno a che fare con l’elemento acqua.