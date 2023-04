Addominali d’acciaio perfettamente scolpiti: allenali a casa con facili esercizi in piedi, come fa anche Stefano De Martino

Per restare in forma e allenare gli addominali non serve andare necessariamente in palestra. Ci sono tantissimi esercizi efficaci che puoi fare comodamente a casa. In questo articolo suggeriremo esercizi da fare addirittura in piedi, quindi anche quando si ha poco spazio a disposizione. Sono esercizi molto efficaci dato che li fanno anche ballerini professionisti come Stefano De Martino.

L’estate è dietro l’angolo. Questo è quindi il momento più giusto per rimettersi in forma. Le diete lampo dell’ultimo minuto servono a poco. Si patisce la fame per una o due settimane e poi si recupera tutto, per giunta con gli interessi! Per mantenersi in forma e in buona salute, oltre a seguire una buona alimentazione, occorre svolgere regolarmente attività fisica.

Addominali d’acciaio perfettamente scolpiti: il sogno di tutti

Uomini e donne ambiscono ad avere addominali perfettamente scolpiti. Gli addominali si costruiscono con un buon mix di dieta e allenamento mirato. Diciamolo subito: non uscirà mai la tartaruga se sopra abbiamo uno spesso strato di grasso! L’addome è un muscolo piuttosto forte che, se ben allenato, oltre a darci innegabili soddisfazioni estetiche, serve anche per mantenere una postura corretta e prevenire problemi alla schiena.

Oltre ai classici crunch, che tutti conoscono, ci sono tanti modi per allenare l’addome. La comodità sta nel fatto che sono esercizi da fare comodamente a casa. Non servono infatti né macchinari né attrezzature particolari. Ci sono anche esercizi da fare in piedi che allenano l’addome: comodissimi, si possono fare addirittura in una piccola stanza d’albergo!

Facili esercizi da fare a casa per rafforzare gli addominali

Cominciamo il nostro circuito per ottenere addominali d’acciaio perfettamente scolpiti con un esercizio di riscaldamento che, al tempo stesso, rafforza anche l’addome. Si tratta del mountain climbers. In piedi, bisogna alzare in maniera alternata le ginocchia portandole verso il petto. Durante l’esecuzione, mantenere la schiena bella dritta e la parete addominale contratta. Una volta presa confidenza con la tecnica, aumentare il ritmo, così da associare il lavoro anaerobico con quello aerobico. Per i neofiti, iniziare con 4 serie da 20 ripetizioni l’una.

Passiamo ora agli addominali obliqui. In piedi, con le gambe leggermente divaricate, piegare il busto da un lato fino ad andare a toccare con la mano il ginocchio. Alternare di continuo completando 4 giri da 20 ripetizioni per ogni parte. Dopo una pausa di 30 secondi, ripartire fino a concludere il workout.

Forse non lo sai, ma anche i classici crunches possono essere fatti in piedi. Sistema le braccia incrociandole sul petto. Quindi, piega il busto in modo tale che il gomito destro tocchi (o quasi) il ginocchio sinistro. Fare 8 o 10 ripetizioni e poi ripetere dall’altro lato. Per cominciare possono essere sufficienti 3 serie.

Per concludere il workout, ecco un altro esercizio che integra anche un po’ di attività cardio e che può quindi essere considerato una sorta di defaticamento. Si tratta del jumping jacks: ovvero, saltelli a gambe divaricate, alzando le braccia sopra la testa, e poi braccia lungo i fianchi quando le gambe si riuniscono toccando terra. Infine, come alla fine di qualsiasi allenamento, fare qualche esercizio di stretching.