Avere un buon rapporto con il proprio fisico non è sempre così scontato, soprattutto dopo che superiamo gli “anta” e cominciano a comparire i primi ostacoli del tempo.

Notiamo più evidenti le rughe e le imperfezioni, che a 20 anni non vedevamo nemmeno. Inoltre, se anni prima ci bastava fare una dieta di pochi mesi per mettere giù qualche chilo, adesso le cose si complicano, perché il nostro metabolismo scambia notevolmente.

Tendiamo a mettere su un poco di grasso nei fianchi, nelle cosce e ci è sempre più difficile avere un ventre piatto. Per di più, anche la menopausa non aiuta e gli estrogeni diminuiscono, quindi bisognerà cambiare certi comportamenti scorretti, per migliorare il proprio aspetto.

Infatti, è vero che bisogna accettare i segni del tempo, ma non per questo non dovremo curare il nostro corpo.

Per dimagrire a 50 anni e in menopausa sarebbero utili questi comportamenti e un allenamento fisico mirato

Non è semplice accettare tutte queste rivoluzioni del nostro fisico, e non solo, ma se focalizzeremo l’obiettivo, riusciremo a trovare un compromesso.

Per rima cosa dovremo tenere sotto controllo l’alimentazione, che dovrà essere sana ed equilibrata. Questo vuol dire avere dei menù settimanali vari, seguendo una dieta Mediterranea, che comprenda legumi, frutta e verdura di stagione, cereali, pesce e meno carne rossa. Oltre a favorire un certo dimagrimento, questo piano alimentare potrebbe diminuire i fastidi della menopausa e il rischio di alcune malattie.

Limitiamo, poi, l’assunzione di carboidrati, favorendo le proteine, soprattutto quelle di origine vegetale, che avrebbero molti più vantaggi. Il digiuno o saltare i pranzi o cene potrebbe non essere conveniente, ma anche le colazioni, che sono molto importanti.

Evitiamo anche di metterci in tavola troppo tardi, piuttosto facciamo delle merende salutari tra un pasto ed un altro.

Ovviamente, esistono altri fattori che potrebbero influire sul nostro peso, che magari non dipendono dalle nostre scelte, come l’assunzione di alcuni farmaci o altro.

Gli esercizi

Per dimagrire a 50 anni e in menopausa abbiamo bisogno anche di fare movimento.

Non solo fare attività fisica fa bene per prevenire alcune malattie, ma potenziare i muscoli potrebbe anche colmare il calo di ormoni.

Scegliamo qualche sport che non ci faccia annoiare oppure facciamo con costanza qualche allenamento di tipo aerobico in casa per almeno 3 volte la settimana.

Potremmo fare semplici affondi, torsioni con l’aiuto di un bastone, corsa sul posto e i donkey kick per tonificare i glutei.

Alterniamo con i classici addominali, squat, plank normali e laterali per potenziare la massa muscolare e diminuire quella grassa.

