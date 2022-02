Alcune tracce del destino sono segnate non nella forma delle stelle, ma nelle linee del nostro corpo. A dircelo è l’arte medica cinese, che per millenni ha ritenuto di poter interpretare la storia di una persona con questo metodo. Sono nati così molti sistemi di previsione e interpretazione del corpo. Ad esempio, le linee che emergono sui palmi potrebbero, per chi ci crede, indicare molto della nostra anima.

Sono celebri la linea della vita, dell’amore e del destino. Ma pochi sanno che esistono anche le linee del matrimonio. Così, per divertimento, potremmo sapere cosa sta scritto nella nostra pelle.

Per prima cosa, però, dovremmo individuare dove si trova nella mano la famigerata linea dell’amore. Per farlo dobbiamo osservare la base del dito mignolo. Ad una distanza di circa un centimetro, proveniente dal dorso, potremmo identificare una linea.

Una o più linee che tutti abbiamo

Occhio però a non confonderla con la linea dell’amore, ben più evidente e che taglia la mano arrivando fino alle ultime dita. La linea del matrimonio si trova a metà strada ed indica come è lo stato di unione con una persona con cui siamo legati sentimentalmente. Così basta oroscopo, a San Valentino leggere la mano ci darebbe molte risposte che stiamo cercando su cosa cerca la nostra anima.

Alcuni ne hanno addirittura varie di linee del matrimonio. Le indicazioni da tenere a mente riguardano dunque sia la lunghezza, che il numero. Infatti, anche in caso di pluralità, dobbiamo considerare al massimo le due più evidenti.

Ad esempio, se individuiamo due linee simili, forse la storia potrebbe avere tre protagonisti. Attenzione invece se non riusciamo ad individuare una linea principale, perché questo vuol dire mancanza di certezza e confusione. In questo caso il matrimonio non sta andando bene.

Basta oroscopo, a San Valentino leggere la mano ci potrà dire chi è in aria di matrimonio

Occupiamoci ora della lunghezza della linea del matrimonio. Se è molto lunga, superando la metà del palmo, dovremmo fare attenzione. La relazione sta invadendo altre aree affettive della vita. La linea ideale, se cerchiamo una relazione forte, è una linea decisa, dritta, ma non troppo lunga. Si interrompe tra l’anulare ed il medio. Questo significherebbe avere obiettivi chiari, forti ed elevati.

Una linea molto corta che non supera il mignolo, invece, potrebbe significare che la coppia rischia di separare la propria unione. Dovremmo dunque stare attenti alle linee del matrimonio troppo corte. Se invece notiamo un blocco nella linea (una sorta di puntino), prepariamoci perché l’unione nella coppia potrebbe trovare un ostacolo. Vivrà lontana per un periodo. Questo di per sé non è un segno negativo, perché se la volontà è forte, la relazione continuerà nonostante tutto. Se invece siamo scapoli convinti e la volontà di unione non è poi così forte, ecco una linea ondivaga o che cambia direzione.