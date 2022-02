A volte la mente fa brutti scherzi, soprattutto quando ci sentiamo con l’acqua alla gola e non riusciamo più a gestire certi aspetti della nostra vita. Quando, cioè, certi fattori esterni, come il lavoro, la vita sentimentale o altro genere di situazioni, mettono a dura prova la nostra quiete.

Qualsiasi cosa possa fare stare in ansia, potrebbe crearci un certo turbamento, soprattutto se non riusciamo a risolverla immediatamente. Ci sentiamo sovracaricati e la tensione è alle stelle, anche i nostri muscoli si irrigidiscono e il cervello va in tilt.

Così non riusciamo a vivere sereni e l’irritabilità prende il sopravvento. In questi momenti, infatti, non riusciamo a ragionare e concentrarci sulle cose sembra un’impresa ardua. Potremmo arrivare ad accusare anche problemi legati allo stomaco, come la gastrite.

Per combattere e ridurre lo stress e nervosismo quotidiano ecco 5 rimedi naturali che potrebbero calmare la nostra mente

Ma se il nostro è solo un periodo particolarmente inteso e ricco di sconvolgimenti, la situazione potrebbe essere reversibile, soprattutto se ci impegniamo ad affrontarla con le armi adeguate.

Infatti, non dobbiamo arrenderci a questi stati d’animo, ma reagire e mettere in pratica strategie e accorgimenti utili a risolvere il problema.

Il primo utile stratagemma potrebbe essere lo sport o comunque qualche tipo di attività fisica. Scegliamo un corso in palestra che ci piaccia particolarmente o andiamo a fare una camminata, per produrre endorfine e trovare la giusta energia.

Un altro modo per cercare di allontanare la tensione e lavorare sulla propria consapevolezza è la meditazione o lo yoga. Entrambe sono attività che lavorano sulla respirazione, rilassando i muscoli e la mente, poche ore la settimana potrebbero aiutarci a gestire meglio le situazioni negative.

Un altro modo per combattere e ridurre lo stress e nervosismo è cercare un hobby, anche di riciclo creativo, per trascorrere il tempo libero in modo costruttivo. Chi ama leggere potrà dedicarsi alla lettura, oppure i cinefili potrebbero visionare un film. L’importante è fare qualcosa che amiamo particolarmente, anche in condivisione con amici e parenti, per coltivare le relazioni sociali.

Le tisane

Oltre a non sottovalutare l’alimentazione, cercando di assumere le vitamine e i sali minerali fondamentali per il nostro benessere, spesso qualche tisana naturale potrebbe contrastare l’ansia e lo stress.

Alcune piante sarebbero adatte a farci prendere sonno più facilmente e a distenderci, come quella a base di passiflora e melissa. Oppure potremmo preparare una bevanda calda a base di lavanda, dal potere rilassante.

Senza dimenticare che anche la camomilla e infusi di valeriana, che avrebbero poteri calmanti e migliorerebbero il sonno, fondamentali per svegliarsi con le giuste energie e contrastare l’agitazione.