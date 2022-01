Quando non siamo molto soddisfatti del nostro fisico a causa della sedentarietà e della cattiva alimentazione non possiamo magicamente cambiare la situazione ed eliminare i rotolini sull’addome.

Con l’avanzare dell’età, poi, le cose potrebbero peggiorare, a causa anche della menopausa e del cambio del metabolismo. Non per questo, però, bisogna arrendersi e lasciarsi andare, con un po’ d’impegno la situazione potrebbe cambiare significativamente.

Nonostante gli anni passano e i cambiamenti del nostro corpo saranno inevitabili, come un certo cedimento muscolare e cutaneo, l’importante sarà mantenere una massa corporea non grassa. Se riusciamo a mantenere attivi i muscoli ed evitiamo determinati alimenti, abbiamo buone possibilità di avere il fisico che desideriamo.

Ovviamente, questo risultato lo potremo ottenere se non soffriamo di particolari disturbi o patologie. Anche i livelli di stress e un certo impegno mentale potrebbero condizionare i risultati, dovremo essere sereni e concentrati sull’obiettivo finale.

Perdere la massa grassa sulla pancia a 50 anni potrebbe essere possibile con queste attività e buone abitudini

Il primo passo è capire insieme ad un nutrizionista quali siano le nostre abitudini alimentari, per migliorarle e fungere da supporto in un percorso di tonificazione e dimagrimento. Probabilmente dovremo integrare molte fibre durante la settimana, come legumi, frutta, verdura e cereali integrali. Non dovranno mancare le proteine che potremo trovare, ad esempio, nel pesce.

Per sgonfiare la pancia potrebbero aiutare tisane a base di finocchio, anice o zenzero, anche per favorire una corretta digestione. Beviamo molta acqua, evitiamo assolutamente di saltare i pasti e cerchiamo di regolare il consumo di zuccheri.

Queste appena indicate, ovviamente, sono indicazioni generiche, ma è molto importante farsi seguire da uno specialista, che ci “cucirà” la dieta su misura per noi.

Di sicuro, però, non potremo prescindere dall’attività fisica e dal movimento, indispensabile per perdere la massa grassa sulla pancia a 50 anni, utile anche a liberare la mente e mettere da parte i pensieri. Oltre un allenamento specifico, arriveremo ad avere un addome meno gonfio se cominceremo a camminare più spesso e più veloce o se useremo la bicicletta più volte a settimana.

Gli esercizi

Oltre ai massaggi e al fitness da fare in palestra, potremo appiattire la pancia svolgendo alcuni semplici esercizi da fare a casa. Solitamente, per eliminare la massa muscolare sarebbe indicato alternare il potenziamento muscolare e attività aerobiche.

Quelli che potrebbero fare al caso nostro sarebbero gli squat a corpo libero, piegamenti sulle braccia, ovvero delle flessioni anche nella versione semplificata. Ma anche saltelli effettuati da terra e i classici crunck e plank nelle varie versioni.

Potremmo riuscire a migliorare la capacità motoria e quindi trarne diversi vantaggi, anche in termini di postura e rassodamento. Qualsiasi tipi di attività fisica decidiamo di svolgere, però, facciamo prima una visita medica per comprendere al meglio cosa possa fare al caso nostro.

