La salvia e i suoi mille benefici e come introdurla nell’alimentazione

In natura sono tante le piante che vengono utilizzate a scopo terapeutico. Queste prendono il nome di piante officinali. Avrebbero proprio la capacità di essere benefiche per la salute del nostro organismo.

Tra le tante tipologie oggi prenderemo come esempio la salvia. La salvia è comunamente utilizzata anche in cucina come spezia. Difatti, dona sapore ai nostri piatti, specialmente se messa all’interno di verdure. Il suo nome deriva da “salvare”. In antichità si pensava, infatti, che questa pianta potesse realmente curare alcune malattie. Ad oggi possiamo dire che potrebbe alleviare alcuni fastidi che ora vedremo.

Principi nutritivi della salvia

Vediamo prima di tutto quali sarebbero i suoi valori nutrizionali. 100 grammi di salvia corrispondono a 315 kcal e i seguenti valori:

10 g di proteine;

60 g di carboidrati;

12 g di grassi;

40 g di fibra alimentare;

11 mg di sodio.

È ricca anche di altre vitamine e minerali, essenziali per il nostro corpo.

La salvia e i suoi mille benefici e utilizzi in cucina

Un valore che salta all’occhio è senza dubbio questa grande quantità di fibre. È un valore realmente molto utile per alcune categorie di soggetti. Infatti, per chi soffre di stitichezza o altri disturbi intestinali, l’uso di fibre è molto consigliato.

La salvia ne contiene 40 grammi, il che è affascinante. Dunque, andrebbe a regolarizzare il transito intestinale, favorendo anche l’espulsione delle feci.

Altri benefici

Questo non è di certo l’unico effetto benefico che presenta questo alimento. Infatti, ne ha tanti altri. La salvia è nota per le sue capacità:

carminative, si riuscirebbe a far uscire i gas dalla pancia riducendo quello che definiamo gonfiore addominale;

antispasmodiche, si andrebbero a ridurre contrazioni muscolari involontarie;

antisettiche, farebbe in modo di non sviluppare batteri;

antisudorifere, sono tanti i soggetti che per problemi ormonali hanno una sudorazione eccessiva. Con la salvia questo problema potrebbe essere attenuato.

Come possiamo vedere abbraccia una serie di problematiche di cui si sente parlare ogni giorno. Oltre alla classica salvia che utilizziamo per le tisane, in realtà esiste anche l’olio essenziale. Quest’ultimo verrebbe utilizzato molto soprattutto in cosmetica, per la pelle. La pelle con la salvia sarebbe più tonica e lucida.

Come introdurla nell’alimentazione

La salvia può essere utilizzata all’interno di numerose ricette. La più classica è un bel tazzone di tisana caldo da bere prima di andare a letto. Ma non si fermano qui gli utilizzi.

Infatti, all’interno di numerose ricette sarebbe molto utile per assaporare meglio le pietanze. Quando si preparano i broccoli stufati, ad esempio, se si mette qualche fogliolina di salvia si avrà un sapore veramente speciale e particolare.

Tra i classici ci sono, come primo piatto, i tortelli burro e salvia. Se non si ha voglia di cucinare, questa è una ricetta super veloce da provare. Si potrebbero anche fare semplicemente alcuni decotti. Anche le frittelle di salvia e baccalà sono da provare. Dunque, abbiamo conosciuto la salvia e i suoi mille benefici, un alimento davvero prezioso.