Se durante le vacanze estive ci si è lasciati andare ai piaceri della tavola, il fegato potrebbe presentare il conto e manifestare un certo affaticamento. Quest’organo svolge importanti funzioni metaboliche nel nostro organismo e la conservazione del suo stato di salute ottimale è una priorità assoluta. Allora ecco 3 cibi per depurare velocemente il fegato grasso e rimetterlo in salute.

È importante che il fegato funzioni bene nel nostro organismo

I primi segnali di allarme di un fegato che inizia a funzionare male potrebbero provenire da alcuni valori del sangue. Lo abbiamo illustrato nell’approfondimento “Colesterolo e trigliceridi alti potrebbero indicare questo problema al fegato da non trascurare”. Al giorno d’oggi aumentano i casi di problemi e malattie diversamente associate al fegato che molto spesso si collegano a cattive abitudini alimentari. L’eccesso del consumo di alcol, di alimenti ad alto contenuto di grassi o ricchi di additivi chimici sono solo alcuni esempi che si possono citare. In questo senso, allora, è importante intervenire sullo stile alimentare per cercare di ridurre ai minimi termini i rischi di patologie più o meno gravi.

Ecco 3 cibi per depurare velocemente il fegato grasso e rimetterlo in salute

Grazie alla loro composizione alcuni alimenti contengono delle sostanze “amiche” del fegato che fanno bene a quest’organo e all’organismo in generale. Un esempio è il tè verde. Questa bevanda di antichissima tradizione è ricca di polifenoli e antiossidanti utili alle funzioni epatiche. Un recente studio dell’Università di São Paulo del Brasile ha evidenziato i benefici del tè verde sulle vie metaboliche epatiche. Grazie agli esperimenti, gli scienziati hanno evidenziato che il tè verde può attivare l’ossidazione dei lipidi indipendentemente da altre molecole proteiche presenti nell’organismo. Questo potrebbe tradursi in un effetto lipolitico a livello epatico estremamente vantaggioso. Anche altre tipologie di infusi sono un vero toccasana come abbiamo indicato nell’articolo: “Per depurare il fegato basta una tazza di questa bevanda naturale”.

Un altro alimento che può apportare benefici al fegato è il pompelmo. Grazie all’elevato contenuto di vitamina C e di antiossidanti il pompelmo aiuta il fegato ad eliminare le tossine favorendone il buon funzionamento.

In fine ci sono anche i deliziosi mirtilli. Questi piccoli frutti sono un elisir di lunga vita per molti aspetti come l’elevata concentrazione di acido ascorbico che aiuta nel processo depurativo. Inoltre, possono proteggere dalle infiammazioni data la loro composizione fitochimica. Inserendo nella propria dieta questi alimenti, secondo le indicazioni di un medico o specialista, si potrebbe dunque migliorare la salute del proprio fegato.

