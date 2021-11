Nelle famiglie in cui vi è un anziano non più autonomo o un portatore di handicap è spesso un parente a provvedere ai bisogni di cura. Assistere un soggetto con disabilità richiede tanto impegno, pazienza e tempo. In molti casi è necessario anche spendere somme di denaro importanti per trattamenti e bisogni specifici. Non a caso con Legge 104 spettano più di 400 euro di bonus luce/gas per queste spese mediche. E ciò rappresenta solo uno dei tanti aiuti che il Governo stanzia a favore dei contribuenti che presentano menomazioni psicofisiche.

Sono diverse infatti le misure assistenziali ed economiche di cui può godere nel nostro Paese il soggetto che soffre di patologie invalidanti. Fra le tante vi sono le agevolazioni fiscali relative all’acquisto di apparecchi e veicoli utili agli spostamenti. Inoltre è possibile assentarsi dal lavoro per qualche ore o per alcuni giorni e ricevere comunque retribuzione e accredito di contributi ai fini pensionistici.

A tal fine giova sottolineare che familiari e titolari di Legge 104 hanno sempre diritto a questi 3 assegni in busta paga. A ciò si aggiungono le facilitazioni fiscali di cui si può fruire per comprare beni o strumenti che facilitano la vita quotidiana del soggetto con handicap. Abbiamo già indicato quali elettrodomestici si possono acquistare con le agevolazioni fiscali della Legge 104. Ed altre riguardano carrozzine, apparecchi per il sollevamento, pedane mobili, dispositivi contro le piaghe da decubito e l’adattamento o semplice acquisto di automobili. Si consideri infatti che an che per queste spese dal meccanico con Legge 104 si ottengono sconti su auto nuove o usate. Ma le detrazioni fiscali partono solo se si effettuano entro e non oltre un quadriennio dall’acquisto.

Anche per queste spese dal meccanico con Legge 104 si ottengono sconti su auto nuove o usate

I titolari e i familiari di Legge 104 hanno diritto ad un’agevolazione dell’Iva al 4% per riparare il proprio veicolo. Tale vantaggio vale tanto per le auto nuove quanto per quelle di seconda mano. Nella risoluzione n. 306/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito nel dettaglio per quali voci di spesa si ha diritto alle facilitazioni fiscali. In particolare si legge che l’aliquota del 4% vale sulle riparazione degli adattamenti che l’auto del disabile ha subito. Inoltre spetta anche per l’eventuale cessione dei ricambi relativi a questi adattamenti. Di conseguenza le agevolazioni riguardano unicamente i costi di riparazione per adattare l’auto e per le parti usate per tale adattamento.