Ci sono piatti molto buoni che non fanno molto bene e piatti non propriamente squisiti che, però, sono assolutamente consigliati per la nostra salute. In mezzo a questi, spesso, ci sono verdure che stanno perdendo sempre più quota nell’alimentazione dei giovani. Vuoi per il loro odore sgradevole nel momento della cottura, broccoli e cavolfiori su tutti, vuoi per un sapore non propriamente da ricordare. È il caso, per esempio, del sedano. Amato principalmente da adulti e anziani, ma quasi sconosciuto ai più giovani.

Purtroppo, il fatto che il suo consumo sia assolutamente benevolo per il nostro corpo, non lo mette tra le verdure più ricercate. Anzi, spesso non viene neppure citato, come se non esistesse. Eppure, i suoi effetti sono assai benefici. Abbiamo recentemente visto come abbinarlo a un altro ortaggio come il finocchio per ottenerne un’insalata davvero nutriente. Oggi, invece, proporremo un connubio diverso, andando a scoprire come sia molto consigliato per depurare fegato e pancreas dai trigliceridi. Lo abbineremo al carciofo, ricco di fibre antiossidanti, ma non solo. Entrambi gli ortaggi, infatti, contengono due flavonoidi come apigenina e luteolina che farebbero molto bene al nostro pancreas. Andiamo allora a scoprire gli ingredienti necessari per preparare questa insalata che può essere consumata come contorno o come secondo piatto per un pasto veloce e nutriente.

Per depurare fegato e pancreas dai trigliceridi non mangiamo solo legumi e fagioli ma anche questi due ortaggi ricchi di fibre potassio e vitamine

Ci serviranno:

1 carciofo;

una mela;

1 sedano;

2 noci;

2 cucchiai olio di oliva extravergine;

sale;

un limone;

1 cucchiaio di aceto di mele;

50 grammi di insalata.

Ci occupiamo, per prima cosa, del carciofo, che andremo a pulire accuratamente, togliendo spine e foglie esterne. Lo tagliamo a fettine e lo mettiamo in ammollo con del succo di limone. Passiamo poi al taglio del sedano, dividendolo inizialmente dalle foglie, che utilizzeremo in seguito. Affettiamo il gambo e mettiamolo in una ciotola. Poi sarà la volta della mela, la sbucciamo e la tagliamo a pezzotti. Laviamo l’insalata e passiamola nella centrifuga. A questo punto, dopo aver scolato i pezzi di carciofo, andiamo a disporre il tutto in una terrina.

Prendiamo ora il nostro mixer e frulliamo le foglie del sedano con 2 cucchiai di olio d’oliva, uno di aceto di mele e cospargiamo con sale e pepe a piacere. Volendo, possiamo anche aggiungere dell’origano. Frulliamo bene, otterremo una crema che sarà il condimento per carciofo, sedano e mele preparate in precedenza. Rompiamo le due noci e uniamone i gherigli, per il tocco finale. La nostra insalata è pronta. Nutriente e sana, depurerà fegato e pancreas e sarà assolutamente benefica per il nostro organismo.