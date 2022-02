Febbraio è il mese in cui si inizia a percepire, in alcune giornate, un primo barlume di primavera. Le temperature di questi giorni sono piuttosto gradevoli, ma, al tempo stesso, un po’ ingannevoli, come abbiamo già avuto modo di vedere. I lavori nell’orto possono aspettare ancora qualche settimana, con l’inizio delle potature degli alberi da frutto e, magari, il primo rimescolamento della terra.

Sulle nostre tavole, oggigiorno, ci sono molte verdure che non hanno una particolare stagionalità, quindi, definirle tipiche del periodo non è propriamente corretto. Oggi andremo a vederne due, abbinate insieme, per un contorno non soltanto buono per il palato: i finocchi e il sedano. Prepareremo un’insalata molto rapida, non più di dieci minuti, e particolarmente nutriente. Il primo ortaggio sarebbe ottimo per smaltire i gas intestinali, è digestivo, depurativo ed è ricco di antiossidanti. Il secondo, invece, aiuterebbe a ridurre trigliceridi e colesterolo e sarebbe è ricco di sostanze che aiutano la nostra digestione. Andiamo allora a vedere insieme come preparare questa semplice insalata depurativa.

Ingredienti:

2 finocchi;

2 sedani;

salvia;

olio extravergine d’oliva;

un limone;

sale;

pepe.

Come fare un delizioso contorno in 10 minuti con due verdure che riducono il colesterolo, sono ricche di antiossidanti e depurano l’intestino

Dividiamo in due i finocchi e iniziamo a lessare la parte verde. Questo sarà il procedimento più lungo dell’intera ricetta. Mentre aspetteremo, circa 20/25 minuti, procediamo con il resto, che eseguiremo sicuramente in meno di 10 minuti. La parte bianca del finocchio dovrà essere tagliata a pezzettini. Stesso procedimento dovrà essere effettuato per il sedano. In questo caso leviamo sia la parte legnosa verso il basso, che potremo conservare per un buon brodo, che quella delle foglie nella parte alta. Quindi, togliamo bene con un pelapatate i filamenti superficiali del gambo prima di tagliarlo a fettine.

Infine, prepareremo l’emulsionante, con un cucchiaio di olio extravergine di oliva, la spremuta di un limone, il sale e il pepe. Quando il finocchio sarà tiepido, andremo a unire le verdure tagliate in precedenza, aggiungendo la salvia tritata fine, condendo il tutto con l’emulsionante. D’estate, potremo, volendo, sostituire la salvia con del basilico fresco. Ecco come fare un delizioso contorno in 10 minuti, ottimo da accompagnare a carne o pesce oppure anche come secondo a pranzo o a cena. Finocchio e sedano insieme, dunque, per un’insalata leggera, nutriente e a prova di flatulenza.