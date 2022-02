Ecco dove andare in vacanza per 4 giorni a febbraio per divertirsi spendendo poco

Avere ben 4 giorni a disposizione per organizzare una vacanza nel mese di febbraio è una gran bella occasione per staccare la spina, rompere le abitudini e ricaricarci di energia. Per una vacanza sulla neve a trascorrere le giornate a sciare e abbronzarsi oppure in luoghi caldi per sfuggire alle ultime basse temperature invernali, è comunque fantastico preparare il nostro bagaglio. E proprio da quel momento inizia il viaggio, dalla valigia in cui sistemiamo per bene i vestiti arrotolati per farne stare di più, riuscendo a mettere più di quanto serve.

Ecco dove andare in vacanza per 4 giorni a febbraio per divertirsi e spendendo poco: il Parco dell’Etna

La prima cosa da fare è scegliere la destinazione. Se siamo amanti del sole ad alta quota, ci piace l’aria di mare e vogliamo sciare e mangiar bene il Parco dell’Etna è la perfetta destinazione. Un luogo suggestivo e intrigante e soprattutto il vulcano attualmente più attivo d’Italia. Frequentemente regala grandi spettacoli eruttivi, i lapilli incandescenti si possono quasi vedere a occhio nudo dalla stazione del Parco dell’Etna Nord. 4 giorni indimenticabili in cui sciare e visitare piccoli borghi ricchi di storia e tradizioni gastronomiche d’eccellenza. Che dire della bellissima Bronte, con i suoi prodotti dolci e salati ai pistacchi delizia anche i palati più esigenti. E ancora la granita al limone servita nella brioche, il cannolo siciliano, il pesto di pistacchi e molto altro. L’ospitalità ci lascerà un bellissimo ricordo.

Come prenotare voli economici

Sappiamo di poter fare un breve e indimenticabile viaggio spezza inverno. Ci interroghiamo sulla meta migliore per i nostri 4 giorni di vacanza. Il Parco dell’Etna fa al caso nostro. Se abitiamo in una città del Nord e Centro Italia, per essere comodi e ridurre i tempi di viaggio, prenotiamo dei voli economici su Google Flights. I siti diretti delle compagnie aeree hanno dei prezzi poco vantaggiosi. Cerchiamo sul web l’alloggio ideale, selezionando tre o quattro soluzioni. Contattiamo direttamente gli albergatori o proprietari di case e bed and breakfast. Risparmieremo sia sul passaggio dell’intermediario che sull’anticipo della metà o del totale spesso richiesti.

Quindi ecco dove andare in vacanza per 4 giorni per divertirsi spendendo poco nel mese di febbraio