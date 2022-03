Per degli spaghetti senza sabbia, ecco come spurgare le vongole alla perfezione con un trucco da veri intenditori e usando 2 ingredienti che tutti hanno in cucina

Quando si cucinano gli spaghetti con le vongole, a volte ci si ritrova ad avere a che fare con uno spiacevole inconveniente: i molluschi riversano la sabbia all’interno della pasta, rendendola quasi immangiabile. La soluzione a questo problema è spurgarle con cura prima di cucinarle.

Per degli spaghetti senza sabbia, il primo passo è eliminare le vongole chiuse e quelle con il guscio rotto. In questi casi, sono morte e quindi non possono essere cucinate. Una volta fatto ciò, munirsi di una capiente ciotola di ceramica o coccio, sale fino e farina e seguire i passaggi che illustreremo.

Riempire la ciotola di acqua naturale e priva di cloro. In 1 litro andranno sciolti 35 g di sale fino. Mettere le vongole all’interno della ciotola e mescolare fino a far sciogliere completamente il sale. In questo modo si ricreerà almeno in parte l’ambiente in cui vivono in natura. Così, si spurgheranno autonomamente.

Aggiungere anche un cucchiaio di farina. Le vongole tenderanno ad aprirsi per nutrirsene, spurgandosi più rapidamente. Lasciarle in ammollo per un paio di ore. Quando si saranno spurgate alla perfezione, scolarle, risciacquarle e batterle una per una sulla superficie di lavoro, in modo da assicurarsi che non sia rimasta della sabbia al loro interno. Eliminare tutte le vongole che ne hanno ancora.

Questa fase è molto importante, poiché anche una sola non adeguatamente spurgata potrebbe rovinare la buona riuscita del piatto. Una volta fatto anche ciò, è ora di usarle per preparare dei cremosissimi spaghetti con le vongole, cercando di non commettere questi errori.

Un’accortezza da prestare per la buona riuscita del procedimento

Per degli spaghetti senza sabbia, ecco come spurgare le vongole alla perfezione. Per la buona riuscita di questo trucco da intenditori, è importante che i molluschi non vengano mai a contatto con la sabbia sul fondo della ciotola, pertanto è importante ricorrere a qualche piccolo stratagemma. Ad esempio, vi si potrebbe posizionare un piattino da caffè girato al contrario, oppure mettere i molluschi in uno scolapasta e porlo della ciotola.

