Come pulire e conservare le canocchie o cicale di mare

Le canocchie, anche note come cicale di mare, sono crostacei di medie dimensioni. Anche se sono disponibili tutto l’anno, il periodo migliore per acquistarle è quello che va da marzo a settembre.

Spesso si cucinano in padella o al forno, in umido oppure si usano per preparare calde zuppe. In Emilia Romagna sono uno degli ingredienti usati per condire degli strozzapreti, pasta tipica della regione. In questa breve guida vedremo come pulire e conservare le canocchie.

Basta seguire questi pochi e semplici passi per pulirle

Non è sempre necessario privare completamente le canocchie del guscio per cucinarle. Alcune ricette, tuttavia, richiedono solamente l’utilizzo della polpa. In questi casi, si renderà necessario pulirle.

Prima di cominciare, si ricorda di sciacquarle con cura sotto l’acqua corrente. Per facilitarne la pulizia, è possibile farle bollire per un paio di minuti. Fatto ciò, scolarle, farle intiepidire e cominciare la vera e propria operazione di pulizia.

Con l’aiuto di un coltello e di un paio di forbici da cucina, rimuovere la testa, la coda, le zampette e le appendici sparse lungo il dorso della canocchia. A questo punto, non resta che sollevare il guscio trasparente ventrale e prelevarne la polpa. Al termine di questo procedimento, saranno finalmente pronte per essere cucinate.

Si consiglia di non disfarsi delle teste delle canocchie, che possono essere usate come ingrediente per un fumetto di crostacei. Coda, zampe e appendici potranno invece essere buttate.

Come e per quanto tempo conservarle

Le canocchie si acquistano vive o comunque si consumano quando sono ancora fresche. Quindi, se si ha intenzione di conservarle, è bene tenere a mente che possono restare in frigorifero per non più di un giorno di tempo.

In alternativa, si congelano a -18° negli appositi sacchetti ermeticamente chiusi, avendo cura di far uscire fuori tutta l’aria. Al loro interno si conserveranno per un massimo di tre mesi di tempo. Ecco come pulire e conservare le canocchie o cicale di mare.

