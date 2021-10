Gli spaghetti alle vongole sono uno dei primi piatti più amati per il pranzo della domenica. Il modo in cui prepararli è universalmente noto nella nostra Penisola. Ci sono però delle chicche per prepararli meglio che in pochi conoscono. Ne abbiamo esplorate alcune in “Per spaghetti alle vongole indimenticabili basterà questo trucchetto dei migliori chef” ma adesso invece che per dei perfetti spaghetti con le vongole non bisogna assolutamente commettere questi errori.

La ricetta da seguire per prepararli sembra semplice, ma cela qualche insidia, specialmente per chi si cimenta nel cucinarli per la prima volta.

Come tutti sanno, le vongole devono essere pulite con cura. Se non le hanno pulite in pescheria, bisogna pulirle a casa. Se non lo si farà o lo si farà con poca cura, si rischierà di compromettere il sapore del sugo e quindi la riuscita del piatto. Il primo degli errori da evitare è quindi non pulire adeguatamente le vongole.

Bisogna prima di tutto eliminare quelle con il guscio rotto o già aperto e poi batterle una ad una contro una qualsiasi superficie dura. Se rilasciano macchie di sabbia, allora vanno buttate. Quindi andranno sciacquate e messe in un colino a maglie strette, da posizionare in una bacinella piena di acqua fredda. Attenzione, però, a non sommergerle completamente. Il secondo errore da non commettere nella preparazione degli spaghetti con le vongole è non farle spurgare per il tempo necessario. Una volta messe nell’acqua, bisogna ricoprirle con del sale grosso (due cucchiai per ogni litro d’acqua) e lasciarle spurgare per una quarantina di minuti. Tuttavia, la procedura non è finita qui. Sicuramente, la prima volta che si solleverà il colino si noterà che l’acqua è torbida. Le si deve far spurgare fin quando non saranno completamente pulite e l’acqua apparirà limpida.

Quello che stiamo per citare non è proprio un errore, ma è comunque una cosa da evitare se si vuole ottenere un piatto perfetto. Si tratta di non conservare l’acqua di cottura delle vongole. In realtà, infatti, è il miglior condimento possibile per questo primo piatto. Tornerà utile durante la mantecatura, dopo averla filtrata in un colino a maglie larghe e foderato in due fogli di carta da cucina. In seguito, andrà fatto restringere in una pentola con aglio e olio, a cui solo alla fine bisognerà aggiungere le vongole. Non bisogna buttare neanche l’acqua di cottura della pasta: ne devono essere conservati circa due mestoli quando la si scola. Tornerà utile durante la mantecatura del piatto.

E a proposito di cottura, anche cuocere troppo la pasta è un errore grossolano. Dei buoni spaghetti con le vongole sono sempre e comunque cotti al dente. Neanche le vongole devono essere cotte per troppo tempo. Il rischio che diventino gommose è dietro l’angolo, se non si presta la dovuta attenzione.

