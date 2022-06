Per decorare giardino e terrazzo scegliamo questi bellissimi fiori colorati che resistono al caldo e al sole con poca acqua

Arrivata l’estate non si può non preoccuparsi della situazione del proprio giardino o terrazzo. Con la bella stagione possiamo finalmente avviare dei bei progetti fai da te, ma soprattutto dedicarci a fiori e piante. Il problema, però, risiede nel momento in cui dobbiamo andare via per le vacanze. Se non abbiamo nessuno che si prende cura dei nostri fiori, potrebbe essere un problema.

Per questo, l’opzione migliore è quella di scegliere specie più resistenti al caldo. Oltre alle piante grasse possiamo scegliere questi fiori colorati e bellissimi. Sono particolarmente resistenti all’afa e necessitano di pochissima acqua.

Per decorare giardino e terrazzo scegliamo questi bellissimi fiori, perfetti anche nei mesi più impegnativi.

Lavanda e gerani

La prima pianta è sicuramente la lavanda, dal profumo intenso e dal colore viola, lilla. Perfetta per spazi completamente al sole, necessita di poca acqua. Infatti, basterà bagnare la terra solo quando è completamente asciutta.

Anche il plumbago, meglio conosciuto come gelsomino azzurro, è abituato alle alte temperature, in quanto proveniente dal Sudafrica. Estremamente decorativo per i suoi bellissimi fiori blu, è un’ottima scelta perché non richiede acqua.

Un fiore che sicuramente rappresenta l’estate è il geranio. Amante del sole e delle alte temperature, grazie ai suoi colori trasformerà il nostro giardino o terrazzo. Inoltre, ha anche un ottimo profumo che si espande negli spazi.

Parlando di fiori estivi e profumati, non possiamo sicuramente dimenticarci il gelsomino. Si può mettere in dei vasi per decorare il proprio terrazzo, ma anche nel terreno del giardino. Cresce molto velocemente ed è facile da mantenere, oltre ad essere molto resistente alla luce diretta.

Se viviamo in una località di mare possiamo anche optare ed esporre una bougainvillea. Questa pianta deve ricevere il sole per la maggior parte della giornata, perché solo in questo modo fiorirà. Particolarmente amante del clima salmastro, non ha bisogno di molta acqua. Inoltre, ha dei bellissimi fiori rosa che davvero lasceranno i vicini a bocca aperta.

Infine troviamo la sanvitalia dai fiori gialli e dalla forma che ricorda le margherite. Possiamo piantarla già agli inizi di giugno e ha una fioritura duratura. Infatti, i suoi bellissimi fiori resisteranno fino all’autunno, se esposti al sole e al clima caldo.

Tutte queste piante hanno una facile manutenzione, che ci permette di andare in vacanza senza preoccupazioni. Il sole accecante di agosto sarà solo una fortuna per la loro fioritura. Inoltre, sono tutte colorate e possono facilmente abbellire il giardino oppure il terrazzo per la stagione.

