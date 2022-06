Le fontane sono da sempre simbolo di pace e tranquillità. Sono, inoltre, una bellissima aggiunta al nostro giardino. Comprarne una potrebbe risultare molto costoso, in particolare se vogliamo esporla all’esterno. Per chi ha un po’ di manualità e ama il fai da te, realizzarne una potrebbe essere la scelta migliore.

Vedremo come realizzare una fontana esagonale in legno per decorare il terrazzo o il giardino. La forma è la parte più complicata del progetto, ma ne varrà la pena. Inoltre, la nostra fontana potrà essere esposta in giardino oppure in terrazzo e sarà fuori terra. Dovremo solo seguire qualche piccolo accorgimento per evitare che si rovini.

Il progetto

Per prima cosa prendiamo 6 rettangoli di legno di almeno 5 centimetri di spessore. Tagliamoli gli angoli obliquamente, con un angolo di 30 gradi, in modo che siano tutti uguali. Mettiamo da parte e prendiamo un pannello di legno alto e lungo almeno 1 metro e venti. La parte più difficile è disegnare l’esagono. Al centro del pannello posizioniamo l’estremità di una striscia di legno lunga 60 centimetri e mettiamo un chiodo per fissarla debolmente. Facciamo ruotare la striscia con una matita per tracciare il cerchio. Una volta finita questa operazione, sempre aiutandoci con il pezzo di legno centrale, segniamo i sei vertici dell’esagono.

Tagliamo il pannello seguendo le linee guida che abbiamo disegnato. Ottenuta la nostra base, fissiamo con dei chiodi le pareti della nostra fontana, con le parti precedentemente tagliate. Non inchiodiamole solo alla base, ma avvitiamole anche fra di loro. Per una maggiore tenuta, modelliamo 6 piastre zincate da fissare sugli angoli.

Per decorare il terrazzo o il giardino ecco come fare una fontana di legno fai da te con materiali economici

Prendiamo ora delle tavole di legno per pavimentazione esterna. Questo per evitare che il legno, con cui abbiamo costruito la fontana, si rovini a causa di sole e pioggia. Le tavole devono essere 6 ed essere tagliate con angoli di 30 gradi, in modo da poter essere unite facilmente. Mettiamole da parte e al centro della struttura mettiamo un pezzo di biadesivo.

Prendiamo un telo di plastica abbastanza spesso e stendiamolo fino alla base delle pareti. Fissiamolo con del nastro biadesivo alla parte superiore delle pareti oppure aggraffiamolo. Infine, tagliamo con un coltello affilato tutto ciò che è in più, seguendo la forma della vasca.

Prendiamo nuovamente le nostre tavole di legno tagliate e fissiamole sulla parte superiore delle pareti con delle viti. Versiamo la ghiaia per ricoprire completamente il fondo e posizioniamo al centro la pompa. Infine, versiamo l’acqua necessaria e la nostra fontana sarà pronta per essere utilizzata.

