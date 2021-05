Arriva l’estate e bisogna pulire i mobili in ferro da giardino che spesso tendono a macchiarsi e arrugginirsi. Per dare vita ai tavoli e sedie in ferro da giardino eliminando macchie e ruggine, bisogna utilizzare questo infallibile rimedio naturale. Un rimedio semplicissimo e molto pratico che ridonerà lo splendore anche ai mobili più rovinati. Vediamo cosa utilizzare.

Rimedio naturale per pulire i mobili in ferro

Per dare vita ai tavoli e sedie in ferro da giardino eliminando macchie e ruggine, bisogna utilizzare questo infallibile rimedio naturale

Il rimedio consiste nel preparare una pasta composta da cipolla e bicarbonato. Affettare una cipolla e aggiungere un cucchiaio di bicarbonato. Chiudere il tutto in una velina da confetti. Poi, strofinare direttamente sui mobili in ferro. Infine, sciacquare con acqua abbondante e asciugare. La ruggine e le macchie andranno via e non torneranno più. Questo metodo è davvero infallibile.

Consigli casalinghi

Se il rimedio naturale non convince è possibile pulire i mobili in ferro con un rimedio casalingo che prevede il sapone di Marsiglia. Bisogna utilizzare un panno di microfibra umido e versare sopra un poco di detergente di Marsiglia. Poi, strofinare i mobili in ferro. Infine, asciugare con una pelle di daino.

Oppure, dopo aver pulito la superfice macchiata, strofinare con un panno di microfibra imbevuto di vaselina. Poi, lasciare asciugare. Infine, con lo stesso panno pulire viti, giunture e cerniere.

Per togliere i depositi di calcare, è consigliato pulire la superfice con una soluzione in parti uguali di acqua tiepida e aceto bianco.

Questi rimedi permettono di ridare vita ai mobili da giardino. Si consiglia di pulire i mobili anche dopo la stagione estiva, prima di riporli in garage o in soffitta.

È importante conservarli puliti per evitare che si formino macchie e ruggine. Infondo, è vero che i mobili da giardino sono realizzati per stare all’aperto, ma basta davvero poco per farli durare più a lungo con una corretta manutenzione.