TikTok è il social del momento. Questo social cinese permette di creare dei video con effetti speciali, piccoli sketch e di cantare in lip sync, ovvero di utilizzare la sincronizzazione labiale. Sebbene all’inizio fosse utilizzato prevalentemente dai teenagers, con il tempo si è diffuso sempre di più anche ad altre fasce d’età. Questo social vanta milioni di iscritti e dà la possibilità di diventare popolari avendo quindi molti followers. Ma come possiamo usarlo al meglio per raggiungere questo obiettivo? Oggi sveliamo tutti i segreti per diventare i re di TikTok in un battibaleno ed avere così migliaia di seguaci.

Spontaneità

Non a tutti riesce così semplice, ma una delle chiavi principali del successo su TikTok è proprio questa. Essere spontanei davanti alla videocamera permette di risultare più realistici ed essere premiati con molti follower. Quindi non dobbiamo avere paura di lasciarci andare e divertirci per raggiungere quest’obiettivo.

Seguire trend e challenge

Trend e challenge sono due tipologie di video presenti su TikTok che possono essere lanciati dalla piattaforma stessa oppure da altri utenti. Lo scopo è quello di farli replicare ad un numero considerevole di persone allo stesso modo oppure mediante varianti originali. Per partecipare ad una challenge sarà sufficiente cliccare sull’hashtag e seguire semplicemente le istruzioni. I trend invece sono video creati apposta per essere imitati e possono essere coreografie, audio e giochi da fare. Sfruttare l’onda di questi due strumenti ci permetterà di essere più visibili e quindi di aumentare i follower.

Usare gli hashtag giusti

Così come per gli altri social, l’uso degli hashtag giusti è fondamentale per aumentare la propria visibilità. Infatti, gli hashtag hanno proprio questa funzione: se li aggiungiamo alla descrizione del nostro video questo verrà visualizzato da più utenti.

Pubblicare nel momento giusto

Non basta essere bravi a fare i video. Per aumentare la possibilità di essere notati ed apprezzati dobbiamo scegliere i momenti in cui sui social c’è più traffico. Questa è una regola che vale per tutti i social in generale e quindi anche per TikTok. Gli orari migliori per pubblicare contenuti sono quelli in cui ci sono più persone collegate. In genere, gli orari di punta sono intorno alla pausa pranzo e la sera.

Interagire con altri utenti

Sveliamo tutti i segreti per diventare i re di TikTok in un battibaleno ed avere così migliaia di seguaci. L’ultimo di questi prevede l’interazione ed è un aspetto che non va affatto trascurato. Interagire con altri utenti ci permetterà di accrescere la nostra visibilità perché un’interazione è sempre seguita da una notifica. Con questa notifica, gli altri utenti avranno la possibilità di vedere il nostro profilo e quindi aumentare le chance di avere altri seguaci.

