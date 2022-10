Uno dei tipici malanni stagionali, oltre all’influenza, a cui potremmo andare incontro nei prossimi mesi è la tracheite. Partendo dal classico sintomo del mal di gola e della difficoltà nel digerire fino a una tosse abbastanza insistente, alla febbre e a un senso di malessere generalizzato. Ma attenzione che la tracheite potrebbe manifestarsi in maniera abbastanza simile alla bronchite, con delle difficoltà respiratorie. Solitamente la tracheite colpirebbe soprattutto bambini e giovani, ma anche anziani e persone che in quel particolare momento non avrebbero le difese immunitarie abbastanza alte. Ecco perché potrebbero tornare utili alcuni rimedi naturali proprio per aumentare le difese immunitarie.

Quali sono le cause più comuni della tracheite

Solitamente la tracheite nascerebbe dall’infiammazione stessa della trachea o dall’invasione di batteri che ne avrebbero provocato un’infezione interna. Ma, nella stragrande maggioranza dei casi, la classica tracheite batterica sarebbe provocata dallo stafilococco aureo. Un batterio che si espanderebbe piano piano nelle vie respiratorie, ma che potrebbe provocare anche un’infezione virale.

Capire se la tracheite e di origine virale o batterica

E proprio parlando di infezione virale o batterica, riconoscerne l’origine non sarebbe poi assolutamente facile. Starebbe al personale medico, attraverso visite ed esami, stabilire se la tracheite che ci ha colpito potrebbe essere di origine virale o batterica. Solitamente, stando alla medicina, nel caso in cui ghiandole e linfonodi si ingrossassero e non fosse presente o quasi la tosse, la nostra tracheite potrebbe a questo punto essere di origine batterica.

Per curare la tracheite potrebbero non bastare i soliti sciroppi antibiotici

La medicina prevede di sconfiggere la tracheite con una robusta cura antibatterica che vada proprio ad estirpare l’infezione. Ovviamente nel caso di presenza della febbre, andrebbero utilizzati, sempre con prescrizione medica, dei farmaci sintomatici. Attenzione anche che potrebbero capitare dei casi di tracheite allergica, sempre più frequenti anche tra italiani. In questo caso il tradizionale antibiotico potrebbe non bastare e il nostro medico potrebbe prescriverci i classici antistaminici, o addirittura nei casi più gravi dei farmaci con cortisone.

Quanto tempo potrebbe durare

Viste le cause, ma anche le possibili cure, vediamo adesso quanto potrebbe durare una tracheite. Decisamente più leggera quella acuta, anche la più comune, che potrebbe durare non più di due settimane. Nel caso in cui invece si presentasse una tracheite cronica, il rischio potrebbe essere quello di impiegare anche un mese per guarire completamente. Per curare la tracheite potrebbero non bastare quindi le solite cure, ma il nostro dottore potrebbe prescriverci altre medicine all’occorrenza.

