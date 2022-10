Colonna fissa di «Che Tempo che fa» con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, che spessissimo si occupa del chiacchiericcio sulla vita privata altrui, questa volta ne è protagonista. Ma da esperta com’è del mondo dello spettacolo, poco o nulla si sa rispetto a tutto quanto è abbastanza noto. Di nuovo c’è la presunta relazione con Andrea Zalone. Più giovane di lei di circa 4 anni, Zalone è di casa nel piccolo schermo. Braccio destro di Maurizio Crozza e di tutte le sue gag, si destreggia bene nel settore della comicità televisiva ed è papà di un giovanotto di 23 anni.

Checco e Andrea, uno stesso cognome

L’associazione viene spontanea e il pensiero va ad Andrea Zalone e Checco parenti. In realtà non c’è alcun legame familiare tra i due. L’attore di fama all’anagrafe è Luca Medici e Checco è lo pseudonimo di “cozzalone” che in dialetto pugliese significa “tamarro”, grezzo. Andrea ha 54 anni mentre Luciana sfiora i sessanta, quasi 58 per l’esattezza. La comica è molto riservata e non risulta alcuna comunicazione ufficiale sulla nuova liaison. Preferisce parlare solo dei figli e del suo passato.

Andrea Zalone e Checco parenti, l’ingresso della Littizzetto e i figli in affido

Non si direbbe ma la Littizzetto è mamma di due giovani in affido che oggi hanno più di vent’anni, ma sono con lei da quando sono adolescenti. Una scelta in condivisione con il suo ex Davide Graziano, per circa vent’anni al suo fianco. Graziano proviene dal mondo della musica e attualmente il suo nome si lega alla produzione della cantante Arianna. Dapprima, invece, Graziano è batterista del gruppo Africa Unite, lavora con Vinicio Capossela e con Luciana tira su i due figli Jordan e Vanessa.

Cuore di mamma, i giovani, danno filo da torcere a Luciana che diventa mamma all’improvviso. I motivi della separazione con Graziano non trapelano affatto. Secondo qualche avventata indiscrezione si tratterebbe di qualche mancanza di trasparenza da parte di lui. Ma, francamente, ci pare più una possibilità che un dato certo. Bravissimi entrambi nel mantenere riserbo e non cedere alle continue punzecchiature di media e giornalisti. Per giunta Graziano non compare sui social, quindi non presta il fianco.

E se son rose, la Littizzetto si troverebbe a vivere una nuova relazione con Zalone col quale verosimilmente è facile immaginare le molte affinità. Certamente dal punto di vista professionale. I figli (in affido) ormai sono grandi, hanno una madre naturale ed in fondo Luciana da tempo digerisce l’amaro boccone di non sentirsi chiamare “mamma”. Ma sui suoi figli scrive un libro. Ed è il suo parto naturale che arriva grazie alle vicissitudini e alla convivenza materna con gli amatissimi Jordan e Vanessa.

