Se una pianta perde le sue foglie è segno di un malessere. Non dobbiamo preoccuparci se ne cadono solo un paio, ma se la situazione peggiora è necessario correre ai ripari.

Oggi vogliamo concentrarci sul limone. Questa pianta molto amata e diffusa nelle nostre case, ci regala frutti succosi e buonissimi.

Come molti di noi sanno, questa pianta è soggetta ad attacchi di parassiti e malattie come l’oidio o la cocciniglia cotonosa. Tuttavia, non sempre questi sono i soli responsabili della sofferenza di una pianta, ma a volte potrebbe essere anche causa nostra.

Infatti, se la situazione peggiora, sicuramente c’è qualcosa che non va e i motivi possono essere molteplici. Con questo articolo scopriremo le cause, in modo da non commettere gli stessi errori e capire come rimediare.

Ammorbidire il terreno

Se annaffiamo troppo la nostra pianta, questa va in sofferenza e inizia a perdere le foglie. Quello che dobbiamo fare è eliminare un po’ di terra dura e compatta usando un coltello o una forbice disinfettata. In questo modo, renderemo il terreno più morbido permettendo alla pianta di riprendersi in fretta.

Dopo aver rimosso il terreno più duro, aggiungiamo del terriccio fertilizzato con cenere e fondi di caffè, perfetti per piante acidofile. Noteremo subito la differenza.

Per curare la pianta di limone che perde le foglie in inverno bastano 3 semplici trucchi consigliati dagli esperti

Concimazioni eccessive o aggressive, o mancanza d’acqua, potrebbero causare sofferenza alla pianta. Le foglie, in questo caso, si arrotolano e poi cadono. Per evitare questo problema, bagniamo la pianta regolarmente mantenendo il terreno umido e mai zuppo d’acqua.

Se dopo una giornata di sole insistente, la pianta inizia a perdere le foglie è perché il vaso si scalda apportando troppo calore alle radici. In questo caso, proteggiamo il vaso della pianta con un telo di cotone bianco oppure rivestiamolo con delle canne. Il sole non batterà direttamente sul vaso e il calore non diventerà eccessivo. In alternativa, trasferiamo la pianta e il suo vaso dentro uno più grande.

Riempiamo lo spazio tra i 2 vasi con materiale isolante come ad esempio l’argilla espansa. Questo proteggerà la pianta sia dal caldo, sia dal freddo invernale.

Occhio al freddo

Siamo a febbraio e generalmente le temperature in questo mese sono ancora piuttosto fredde. Il limone patisce gli sbalzi di temperatura e climi troppo rigidi. Sotto i 10 gradi, il limone inizia a soffrire e a perdere le sue foglie.

Se il nostro limone è in vaso, sarà sufficiente portarlo in uno spazio chiuso. Se invece si trova in piena terra, per curare la pianta di limone possiamo fare in questo modo. Proteggiamo il limone creando una struttura con un telo di plastica trasparente ricreando una sorta di serra.

Usiamo la plastica perché il telo di tessuto non tessuto non sarà sufficiente in caso di gelate. Inoltre, nelle notti più fredde, aiutiamo la pianta mettendo un paio di candele su un piatto che andremo a coprire con un vaso di coccio. La candela scalderà il vaso e il tepore si distribuirà nello spazio protetto che abbiamo creato per la pianta che smetterà finalmente di perdere foglie.

Approfondimento

Avremo piante dalle foglie lucidissime usando questi 4 trucchi della nonna incredibilmente efficaci