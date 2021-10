Il caffè per gli italiani è una bevanda davvero irrinunciabile. Il piacere di concedersi una tazza di caffè e il suo profumo al mattino sono indescrivibili.

Una volta consumato il caffè siamo soliti lavare la caffettiera eliminando i fondi che rimangono nel filtro. In realtà i fondi di caffè sono ricchi di proprietà e possono essere molto utili nella vita di tutti i giorni. Pertanto, chi butta i fondi di caffè sta facendo un grave errore perché valgono oro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Forse non tutti sanno che semplici sostanze che noi consideriamo di scarto in realtà possano essere utilizzate per la cura della casa o delle piante. Ad esempio, abbiamo svelato come fertilizzare le piante con queste cose di uso comune.

Adottare queste abitudini può aiutarci a risparmiare molti soldi e a proteggere l’ambiente. Oggi spiegheremo come fare per ottenere il massimo da questo scarto alimentare davvero straordinario.

Chi butta i fondi di caffè sta facendo un grave errore perché valgono oro

Non solo aceto e bicarbonato, ma anche i fondi di caffè sono un perfetto prodotto anti-odore. Forse non tutti sanno che per eliminare i cattivi odori nel frigorifero bastano 6 sorprendenti rimedi naturali poco conosciuti. Proprio tra questi c’è anche il caffè.

Il frigorifero è un elettrodomestico davvero indispensabile. In esso conserviamo i cibi e proprio questi possono causare cattivi odori.

Tutto ciò che dovremo fare sarà mettere 2 cucchiai di fondi di caffè in una tazzina. Questo prodotto assorbirà velocemente tutti gli odori restituendoci un frigorifero profumato.

Per le mani

Cucinare è un’attività che svolgiamo ogni giorno. Purtroppo, capita di dover maneggiare alimenti che possiedono odori intensi. Spesso, nemmeno lavare le mani con acqua e sapone serve a mandare via gli odori.

Pertanto, possiamo utilizzare i fondi di caffè per eliminare la puzza dei cibi dalle mani. Prendiamone quindi una piccola quantità e passiamola sui palmi delle mani. Strofiniamo per bene per qualche secondo e risciacquiamo le mani.

Ovviamente, evitiamo di usare il prodotto sulla pelle se soffriamo di allergie. In questo modo non provocheremo reazioni alla pelle.

Eliminare graffi dal legno

Forse non tutti sanno che i fondi di caffè possono eliminare i graffi dai mobili in legno in modo pratico ed economico. Tutto ciò che dovremo fare sarà unire 2 cucchiai di fondi di caffè e 2 cucchiai di acqua. Mescoliamoli per bene in modo da creare una sorta di crema. Cospargiamola sulla parte da trattare e strofiniamola delicatamente. Lasciamola agire per un paio d’ore e rimuoviamola con un panno morbido.

Sgrassare le stoviglie

Se usiamo la spugna dal lato abrasivo in modo troppo deciso possiamo rovinare le nostre stoviglie.

Uniamo quindi 2 cucchiai di sapone di Marsiglia ed un cucchiaio di fondi di caffè. Usiamo questa miscela per rimuovere lo sporco strofinandolo sulle stoviglie con una morbida spugna.

Dopo averle risciacquate con acqua tiepida vedremo come le nostre pentole e padelle saranno di nuovo pulite.

Macchie sui pavimenti

I fondi di caffè svolgono un’azione abrasiva delicata che permette di rimuovere facilmente le macchie più ostinate. Per questo motivo possiamo usarli per eliminare le macchie sui pavimenti.

Mettiamo un cucchiaio di fondo di caffè sulle macchie da togliere e passiamo uno straccio inumidito con acqua tiepida sui pavimenti. Senza dover insistere troppo le macchie verranno via.