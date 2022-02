Quello che c’è da sapere sul nuovo modello dell’Agenzia delle Entrate per l’accesso ai Bonus edilizi 2022

Con l’emanazione della legge di bilancio sono davvero molti i Bonus edilizi a cui possiamo accedere. Spesso, però, è difficile orientarsi nella scelta del Bonus adatto alle nostre esigenze e al tipo di intervento da effettuare. A complicare le cose ci si mettono anche i continui aggiornamenti della normativa di riferimento. Questi, data la loro frequenza, rendono obsoleti rapidamente i moduli forniti dall’amministrazione per fare domanda di accesso al Bonus.

Per fortuna dal 4 di febbraio l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il nuovo modello per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai Bonus edilizi. Questo per adeguare il modello, appunto, alle modifiche della legge di Bilancio 2022 e al decreto Sostegni Ter. Dal 4 febbraio è appunto previsto l’aggiornamento del software e la possibilità di utilizzare il nuovo modello. In particolare per gli interventi di importo non superiore a 10.000 euro e per i lavori di edilizia libera senza la necessità del visto di conformità.

Il nuovo modello

Oltre al modello aggiornato, l’Agenzia delle Entrate diffonde per i contribuenti le istruzioni, le specifiche tecniche e le Faq pertinenti. L’Agenzia chiarisce che ci saranno 10 giorni in più per i contribuenti per caricare la comunicazione di cessione dei crediti. Infatti l’originario termine previsto dal Sostegni Ter era al 6 febbraio, mentre tale termine è stato ampliato fino al 16 di febbraio. Tale proroga, inserita nelle Faq, sarà oggetto di uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Non è, però, solo questo quello che c’è da sapere sul nuovo modello dell’Agenzia delle entrate. Infatti, il nuovo modello è stato approvato da un provvedimento specifico del Direttore dell’Agenzia e va a sostituire quello del 8 agosto 2020. Esso tiene conto di una serie di novità normative. Ad esempio delle novità sugli interventi oggetto di opzione e sull’obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione.

Quello che c’è da sapere sul nuovo modello dell’Agenzia delle Entrate per l’accesso ai Bonus edilizi 2022

Le specifiche tecniche del modello e le caratteristiche della comunicazione sono ora aggiornate per adattasi a tutti i tipi di cessione delle rate residue in detrazione non fruite. In particolare, in relazione agli interventi sugli edifici sulle parti in comune. Gli aggiornamenti poi, come risulta dal comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 28 gennaio, saranno resi disponibili con il tempo. I primi arriveranno con le comunicazioni delle opzioni inviate dal 4 e dal 24 di febbraio. Si tratterà degli interventi per l’eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche di edifici che già esistono.