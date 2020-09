Per curare i reumatismi prova vino e rosmarino.

Con le prime serate fresche, tornano a farsi sentire i reumatismi, quei fastidiosi disturbi localizzati alle ossa, ai muscoli e alle articolazioni. Di recente sono molto studiati e definiti in modo più preciso, si tratta di una moltitudine di infiammazioni. Con l’aiuto degli esperti di Salute e Benessere di Proiezionidiborsa, proviamo a capire meglio cosa sono i reumatismi. E come si possono alleviare quotidianamente questi dolori con vino e rosmarino. Un rimedio naturale, non farmacologico e alla portata di tutti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, rinforza il tuo sistema immunitario - 50% di sconto Scopri di più

Le patologie reumatiche: un pianeta complesso

Per curare i reumatismi prova vino e rosmarino. Le patologie reumatiche sono molto più complesse di quanto si pensi e richiedono indagini mirate. Ottenere una diagnosi precoce della malattia infiammatoria cronica non è scontato, perché i sintomi inizialmente sono poco specifici. E chi ne soffre li considera erroneamente acciacchi inevitabili dell’età che avanza. Bisogna invece pensarli come dolori ben individuabili e curabili, specialmente se sono presenti rigidità articolari, gonfiori e limitazioni nei movimenti. Vale a dire disturbi che possono, nel tempo, degenerare nell’artrosi.

Le cause sono numerose e diversificate

Nonostante le ricerche continue, oggi si conoscono solo alcune cause dei processi infiammatori che innescano i reumatismi. Sono indotti da una risposta immunitaria apparentemente immotivata che coinvolge vari tipi di linfociti e altre cellule, che liberano interferoni e citochine. O producono anticorpi, capaci di aggredire senza motivo alcuni specifici tessuti dell’organismo. Oltre alla predisposizione genetica per questo tipo di infiammazioni, le cause sono da ricondurre a infezioni virali, traumi, stress, esposizione ai vaccini ma anche a sostanze chimiche. A favorire queste infiammazioni ci sono le condizioni di sovrappeso, i lavori manuali pesanti, l’eccesso di attività fisica. Ma anche la presenza di altre malattie come il diabete o le patologie renali.

Per curare i reumatismi prova vino e rosmarino

In caso di malattia reumatica lieve, i medici prescrivono farmaci antinfiammatori non steroidei per bocca o applicati localmente, qualora i sintomi siano circoscritti a una ben precisa area corporea come il ginocchio, la cervice o la schiena. Per il trattamento locale, di solito, i medici prescrivono farmaci a base di diclofenac o cerotti medicali a lento rilascio. Essi assicurano una copertura da infiammazione pari a circa 8 ore. Un rimedio antico, che può risultare efficace, è quello del decotto di vino rosso e abbondanti foglie di rosmarino. Il sapore non è gradevole, se ne può bere qualche cucchiaio al giorno. Si deve usarlo anche per frizionare le parti doloranti. specialmente nel caso di bambini o pazienti anziani molto gracili.