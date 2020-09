A partire dal lockdown la moda del momento è fare il pane in casa. Tra lievito, pasta madre e impasti senza glutine, le nostre sperimentazioni non hanno limiti. Ma che succede se aggiungiamo dei semi o le noci al nostro pane? I risultati possono essere sorprendenti. Ecco i benefici di noci e semi alleati per la nostra salute: aggiungiamoli sul pane fatto in casa!

Tutti i benefici e vantaggi di noci e semi

Si sa: noci e semi sono dei super food. Sono infatti quei cibi super nutrienti e pieni di sostanze “buone” che possono aiutare il nostro organismo. Senza quasi controindicazioni! Visto il loro apporto calorico, noci e semi sono perfetti per uno spuntino o per essere aggiunti agli yogurt. Ma perché questi cibi sono così importanti per la nostra salute? Sia le noci che i semi come i semi di lino, di canapa o di girasole sono infatti ricchi di grassi buoni come gli omega 3. Questi aiutano l’equilibrio cardiovascolare, aiutano la rigenerazione cellulare e abbassano il colesterolo cattivo.

Ma non solo! Le noci ad esempio contengono alti livelli di antiossidanti che combattono l’invecchiamento. L’arginina presente in questo cibo è invece un’alleata contro l’arteriosclerosi. I semi di lino sono invece ottimi per combattere la stipsi e le infiammazioni dell’intestino. Quelli di canapa sono invece ricchi di proteine, vitamine del gruppo B, calcio e ferro. I semi di girasole, infine, sono una risorsa di vitamine E, fibre e soprattutto acido folico, essenziale per le donne in gravidanza.

Noci e semi alleati per la nostra salute: aggiungiamoli sul pane fatto in casa

Se questi cibi possono essere mangiati in diversi modi, uno di questi è nel pane. Aggiungendoli nel pane infatti si creeranno ricette sempre nuove, sane e gustose. Come aggiungere noci e semi al pane nel modo migliore? Per fare un pane alle noci da far invidia alla vostra panettiera bisogna aggiungere le noci nell’impasto. Il consiglio è quello di tagliarle a pezzi piccoli, ma non troppo. È importante infatti che si senta il gusto delle noci ma che i pezzi non siano troppo grandi e fastidiosi da mangiare. Per un risultato ancora più casereccio inoltre è meglio utilizzare farina integrale, di farro o di grano saraceno. Il pane può essere poi preparato nella tipica forma di pagnotta o più allungato, in modo da poter tagliare fette ricche di noci.

I semi possono essere utilizzati in svariati modi. Prima di tutto bisogna decidere se utilizzare un solo tipo di seme o un misto. Molte ricette gustose prevedono infatti l’uso di semi misti. Così, inoltre, si potrà godere dei benefici di tutti i tipi di seme.

I semi possono essere aggiunti all’impasto, ma il consiglio è quello di mischiare prima farina, acqua, sale e lievito e solo alla fine aggiungere i semi e amalgamare bene.

In alternativa, o in aggiunta, dopo aver formato la pagnotta ancora cruda è possibile aggiungere una spolverata di semi in superficie. In questo modo il pane avrà un aspetto fantastico e sarà ricco di sostanze nutrienti!