Sei stanco di pagare commissioni e spese elevate del tuo conto corrente bancario o postale? Prova ad usare la carta ricaricabile con IBAN, un prodotto che è ideale per chi vuole contenere al minimo le spese.

Tra imposta di bollo, canoni mensili, commissioni e spese, infatti, il costo annuo di un conto corrente bancario o postale può rivelarsi alla lunga insostenibile. La carta ricaricabile con IBAN, invece, permette di accedere alle operazioni di base di un conto corrente bancario o postale tenendo sempre sotto controllo i costi.

Conto corrente bancario o postale addio, ecco cosa puoi fare con una ricaricabile con IBAN

Per esempio, se un conto corrente serve solo per farsi accreditare lo stipendio, allora la carta ricaricabile con IBAN è ideale. E questo anche perché sul mercato ci sono, se si ha un’età inferiore ai 30 anni, carte ricaricabili con IBAN e con il canone mensile che viene azzerato. E quindi anche se non la si usa non costa mai niente e, al bisogno, si può in ogni caso prelevare denaro. E pure fare bonifici online, pagare le bollette di luce e gas ed i bollettini postali.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Scegliere la carta ricaricabile con IBAN , è ideale pure per i viaggi

Sei stanco di pagare commissioni e spese elevate del tuo conto corrente bancario o postale? Prova ad usare la carta ricaricabile con Iban che tutte le grandi banche italiane propongono senza spese di estratto conto, se si acquisisce online. Così come non ci sono spese o commissioni applicate sui pagamenti nei negozi ed anche per quelli online.

Inoltre, come per il conto bancario o postale, pure per la carta ricaricabile con IBAN il controllo del saldo e della lista dei movimenti può essere effettuato comodamente online. L’accesso è infatti quello tipico di un servizio di home banking associato al possesso di un conto corrente. In più, la carta ricaricabile con Iban è perfetta pure per viaggiare. E questo perché con la carta ricaricabile con IBAN si possono fare pure all’estero acquisti nei negozi e prelievi presso gli ATM, ovverosia dagli sportelli automatici.