Nella cucina nazionale italiana esistono ingredienti e ricette intramontabili. Nessuno rinuncerebbe mai al basilico, al sugo di pomodoro e alla cipolla. Stessa cosa succede se parliamo di primi come la lasagna, i tortellini o la pasta all’amatriciana. Ognuno di questi ci ricorda la cucina delle nostre nonne, quando la domenica si pranzava con tutta la famiglia.

Chi non porta con sé il ricordo del profumo del pollo al forno? Questo animale allora veniva allevato in modo casalingo. La sua carne sostentava tantissime famiglie da Nord a Sud. Certo, sembra difficile poter ricreare i sapori di quella pietanza domenicale. Tuttavia, oggi proveremo a proporre una versione molto versatile e facile da preparare. ma con risultati da far venire l’acquolina in bocca.

Scopriremo che ciò che fa la differenza è la lavorazione del pollo prima della cottura. Infatti, per cucinare un pollo al forno o in padella tenero come il burro da far invidia questa è la marinatura perfetta. Scopriamone insieme gli ingredienti e come prepararla.

La marinatura è la chiave del gusto

Decantato per essere una carne magra, il pollo per essere apprezzato deve essere ben cucinato. Infatti, non basta gettarlo in padella o sulla piastra per ottenere un buon piatto. Il rischio è di renderlo stopposo, con un odore e un sapore troppo forti.

Ecco perché la marinatura è la chiave che permette di insaporire la carne esaltandone il gusto delicatamente. Inoltre, tutti i grandi chef sanno che per ammorbidire il pollo senza renderlo stopposo è necessario lavorarne le carni con alcuni ingredienti. Di marinature ne esistono tantissimi tipi, da quella più esotica con spezie piccanti a quella più classica.

La regola fondamentale è che nell’emulsione ci dovranno essere una parte acida e una grassa. Un’altra regola importante è che, poiché la carne vi dovrà restare immersa per qualche ora, dovrà essere conservata in frigorifero. Riguardo alla conservazione degli alimenti, invitiamo a leggere le spiegazioni per farla correttamente.

La marinatura che proponiamo oggi è un misto tra una versione classica e l’innovazione. Per prima cosa useremo un trito di erbe e odori quali timo, rosmarino, aglio, salvia e pepe in grani. La componente grassa sarà invece rappresentata dall’olio d’oliva.

Ma ecco la novità sulla componente acida, per la quale useremo la birra. Questa bevanda fermentata è ottima perché assorbe gli odori e conferisce al pollo un gusto particolare. Dunque, basterà unire tutti gli ingredienti e lasciare il pollo nella marinatura per 2 ore. La raccomandazione è di toglierlo dal frigo almeno un’ora prima della cottura. È il segreto per una carne morbida come il burro.

