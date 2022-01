Succede sempre così, torniamo a casa stanchi dal lavoro senza grande voglia di cucinare e con il desiderio di qualcosa di gustoso e veloce. Per soddisfare questa voglia esistono tantissimi piatti, ma pochi sono buoni come il pollo impanato alle mandorle: un secondo tanto squisito quanto semplice, perfetto per quelle giornate di lavoro dove il tempo è poco e la fame tanta.

Un piatto davvero stupefacente e buono che saprà distinguersi dai soliti primi e secondi, che ormai non ci soddisfano più. Dunque, invece dei soliti secondi, cuciniamo questo piatto rapido e goloso come non mai.

Il necessario per la preparazione

600 gr di bocconcini di pollo;

100 gr di mandorle pelate;

2 uova;

40 gr di pangrattato;

20 gr di farina di mais bramata;

20 gr di parmigiano grattugiato;

olio di semi di arachidi o di girasole;

sale;

pepe.

Come prima cosa, prendiamo una ciotola e sbattiamoci all’interno entrambe le uova assieme a un po’ di parmigiano grattugiato. Aggiungiamo anche un pizzico di sale, pepe e mettiamo così a mollo i bocconcini di pollo. Lasciamoli poi a marinare nella ciotola, mentre prepareremo l’impanatura.

A questo punto, aiutandoci con un mixer, tritiamo le mandorle non troppo finemente. Cospargiamole poi su un vassoio assieme al pangrattato, alla farina di mais bramata e a un pizzico di pepe. In questo modo avremo tutto pronto per iniziare subito la panatura del pollo quando ancora caldo.

Togliamo quindi i bocconcini di pollo dalla ciotola e scoliamoli dall’uovo in eccesso. Appoggiamoli sul vassoio e rotoliamo delicatamente nel mix per impararli. Una volta fatto questo, pressiamoli per bene con la mano in modo da far aderire fermamente la panatura alla carne.

Prendiamo ora una padella e scaldiamoci dentro abbondante olio per friggere e quando avremo raggiunto la temperatura giusta, immergiamoci i bocconcini di pollo. La cottura non dovrà durare più di 10 minuti e potremo toglierli dall’olio appena si saranno dorati a sufficienza su tutti i lati.

Una volta tolti dall’olio, adagiamoli su un piatto rivestito con carta assorbente, eliminiamo l’olio in eccesso e serviamoli ben caldi. Questi buonissimi bocconcini potranno allora essere mangiati subito, avendo bisogno soltanto di un pizzico di sale come condimento.

