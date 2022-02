Le patate sono ortaggi che utilizziamo moltissimo in cucina. Costano poco, sono molto versatili e riescono a rendere speciali moltissimi piatti.

Basta pensare al fatto che quest’ortaggio può essere la base di golose e ricchissime polpette, oppure diventare uno squisito antipasto.

Spesso sono il contorno che tutti desiderano, perché basta seguire poche e semplici regole per mangiare delle patatine fritte perfette. Insomma, dai più grandi ai più piccini, le patate sono apprezzate e consumate quasi da tutti.

Oggi invece sveleremo una ricetta molto semplice che si prepara proprio con le patate ed è perfetta per chi ha poco tempo e non tanta voglia di cucinare.

Se uniamo la ricchezza delle patate al sapore deciso di un particolare formaggio, possiamo creare una pietanza davvero unica. Se vogliamo scoprire tutti gli ingredienti e i passaggi, continuiamo a leggere la ricetta.

Ingredienti

8 patate medie;

150 g di formaggio fontina;

150 ml di latte;

60 g di speck;

250 g di farina;

60 g di formaggio grattugiato;

2 uova;

8 g di lievito per salati;

sale q.b.;

pepe q.b.

Non solo fritte o in padella, ecco come cucinare delle patate irresistibili in soli 20 minuti con un ingrediente segreto amatissimo

Per iniziare, laviamo le patate e facciamole sbollentare per un quarto d’ora in acqua leggermente salata. Nel frattempo, tagliamo a cubetti lo speck e la fontina. A parte, in un recipiente, rompiamo le uova e sbattiamole con una forchetta.

Intanto, preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Scoliamo le patate e schiacciamole con uno schiacciapatate. Uniamole al composto di uova insieme alla fontina e allo speck. Amalgamiamo il tutto con una forchetta ed aggiungiamo il latte a filo. Uniamo il formaggio grattugiato, il sale e il pepe. Infine, aggiungiamo la farina e il lievito.

Quando avremo ottenuto un composto morbido e cremoso, ungiamo dei pirottini e riempiamoli per ¾. Disponiamo i pirottini su una placca da forno ed inforniamoli. Dopo 20 minuti, i nostri deliziosi muffin di patate saranno gonfi, dorati e pronti per essere sfornati e gustati.

Consigli

Abbiamo visto come non solo fritte o in padella, ma le patate sono la scelta perfetta anche per preparare dei golosi muffin. La fontina è un formaggio davvero delizioso che regala a questi muffin un gusto deciso e unico.

Se possibile, usiamo delle patate farinose. Consigliamo le patate a pasta bianca che sono più ricche di amido e si sfaldano facilmente in cottura. Scegliamo queste patate quando prepariamo purè di patate, crocchette, gnocchi oppure sformati.

