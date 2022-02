Invece di usare le melanzane, prepariamo una golosa parmigiana con le patate e questo ortaggio di stagione davvero delizioso e salutare

La parmigiana è un piatto della tradizione che risale al XV secolo. Ci sono diverse scuole di pensiero sul luogo d’origine di questo piatto unico così popolare.

Quel che è certo è che resta uno dei capisaldi della cucina italiana e, come tale, ne esistono moltissime versioni diverse.

Quella tradizionale prevede l’utilizzo delle melanzane e della salsa di pomodoro. Tuttavia, sono sempre più diffuse varianti in cui si utilizzano altri ortaggi e addirittura si prepara in versione bianca, ovvero senza salsa.

Con questa ricetta utilizzeremo le patate come base per la parmigiana, per realizzare una pietanza molto sostanziosa ed amatissima da grandi e piccini.

Se la arricchiamo con un altro amatissimo ingrediente di stagione, siamo certi che nessuno potrà resistere a questo piatto.

Ingredienti

400 g di patate;

400 g di zucca;

150 g di prosciutto cotto a fette;

150 g di mozzarella;

50 g di formaggio grattugiato;

40 g di pangrattato;

25 ml di olio EVO;

sale q.b.;

pepe q.b.

Iniziamo a preparare la parmigiana privando la zucca della sua buccia. Facciamo lo stesso con le patate, quindi laviamole e tagliamole a fette molto sottili. Ungiamo una pirofila e disponiamo le patate a fette sul fondo. Saliamo, versiamo un filo d’olio e un po’ di formaggio grattugiato.

Nel frattempo, accendiamo il forno e facciamolo scaldare a 200 gradi. Stendiamo metà delle fette di prosciutto cotto sulle patate e tagliamo a pezzetti la mozzarella. Adagiamo metà della mozzarella a disposizione sulla pirofila e disponiamo le fette di zucca. Aggiungiamo l’olio, sale, pepe e un’altra spolverata di formaggio.

Ripetiamo il procedimento in modo da creare 2 strati e terminiamo con un po’ di pangrattato e qualche cubetto di mozzarella. Infine, inforniamo la nostra parmigiana di zucca e patate e lasciamola cuocere per circa 40 minuti.

Consigli

Invece di usare le melanzane, utilizziamo la zucca. Quest’ortaggio è ricco di vitamine A, C ed E, preziose per il nostro organismo. Assumerle potrebbe portare benefici a pelle, ossa e persino alla vista.

Per realizzare questo piatto consigliamo di scegliere la zucca mantovana. La sua polpa compatta e pastosa tende a rilasciare poca acqua durante la cottura. Con la zucca possiamo anche realizzare delle sfiziose e gustosissime polpette.

Inoltre, se vogliamo arricchire ulteriormente la ricetta, possiamo aggiungere anche la besciamella sia tra uno strato e l’altro, sia in superficie.

Se durante la cottura la superficie dovesse colorarsi troppo velocemente, copriamo la pirofila con un foglio di alluminio. Rimuoviamolo a pochi minuti dalla fine della cottura in modo che si formi una deliziosa crosticina.

Possiamo conservare questa strepitosa parmigiana di zucca e patate in frigorifero coperta con la pellicola trasparente per non più di 2 giorni.

