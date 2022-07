La fortuna a volte usa delle strade particolari per distribuire la sua prodigalità. È il caso del 13 luglio con un avvenimento eccezionale nel Cielo zodiacale. Proprio questo giorno potremo ammirare nel cielo notturno la Luna piena più bella e splendente di tutto l’anno 2022.

Sarà un avvenimento eccezionale che porterà i suoi benefici, in particolare ad alcuni segni zodiacali. La Luna piena del 13 luglio è nota come Luna del Cervo. Erano i pellerossa d’America a chiamarla in questo modo. Nel periodo di luglio i giovani maschi dei cervi cominciavano a rinnovare le corna.

Per i nativi pellerossa le corna del cervo rappresentavano la fecondità della vita, che si rinnova. Le attribuivano un grande valore simbolico, legato alla vita che si rinnova. Anche la fortuna di questo avvenimento lunare potrà rinnovare la nostra vita. Lo potrà sia materialmente ma anche spiritualmente.

L’energia della Luna

L’astro lunare non è affatto secondario per la vita della terra. Ne subiscono la sua influenza gli oceani e anche le piante, gli animali e gli uomini. Soprattutto nelle notti di plenilunio, si dice che la Luna influenzi anche il sonno. Sembra che non si riesca a dormire bene e si possano fare sogni strani, a volte premonitori.

Anche l’umore è soggetto al suo influsso. Diventa più sensibile, soprattutto in alcuni segni come Cancro, Scorpione e Pesci. In generale, durante il periodo di Luna piena, conviene restare tranquilli e più concentrati verso l’interiorità. Infatti la Luna amplifica i nostri stati d’animo. Per cui se si è contenti, si diventa euforici. Se si è arrabbiati, si rischia di esplodere per un non nulla.

Il 13 luglio scoppieranno d’oro gli scrigni dei fortunatissimi segni zodiacali illuminati dalla Luna del Cervo la più grande dell’anno

Proprio per questa sua influenza amplificativa, la Luna del Cervo può regalare grande fortuna. È la più grande e splendente dell’anno e allora meglio approfittarne. Questa Luna può rendere enorme un colpo di fortuna e regalare una vincita pazzesca. Allo stesso tempo può far nascere sotto il suo potente bagliore, il grande amore della vita. Ma anche guarire un amore in crisi.

La Luna del 13 sarà sotto il segno del Capricorno. Un segno saggio, molto paziente e dal grande senso di responsabilità. L’astro lunare saprà premiare il segno che l’ospita, con tanta energia e forza interiore. Così il 13 luglio scoppieranno d’oro gli scrigni dello zodiaco.

Venere si troverà in questo giorno nel segno dei Gemelli. Sarà affiancata dalla presenza di Saturno in Acquario, che ci ricorda l’importanza dei doveri. Allora i Gemelli troveranno un alleato in Venere e Luna, per vivere con maggior profondità la loro vita sentimentale. È proprio Saturno che amplifica il senso del dovere nei segni.

Così Luna, Saturno e Venere ci richiamano ad una maggiore responsabilità nelle relazioni sentimentali. Un momento per costruire con maggior sicurezza il proprio futuro. La Luna del Cervo poi penserà anche ad arricchire con un colpo di fortuna questa giornata del tutto unica.

