La mezza età è un traguardo indubbiamente importante: pare inevitabile fare bilanci da un punto di vista della realizzazione personale, rispetto a vita privata e lavorativa.

Ma un altro aspetto su cui si tende a mettere l’accento in questa fase, soprattutto per le donne, è il fattore bellezza.

I capelli bianchi sono un incubo e comunque oltre al fisico, anche il viso sembra perdere di tonicità ed elasticità: ogni dettaglio nasconde un problema.

Le rughe non perdonano, è il caso di dirlo, e le prime grinze interessano la fronte così come il contorno occhi e quello della bocca.

Per fortuna, è il make up a venire in nostro soccorso e proliferano suggerimenti su come truccarsi per correggere le imperfezioni, evitando di enfatizzarle.

Ad esempio, chi ha occhi piccoli o infossati dovrebbe applicare l’eyeliner in un certo modo mentre la tecnica blurred è perfetta sulle labbra troppo sottili.

Contro le rughe di cui accennavamo, invece, il miglior alleato è senza dubbio il correttore, che gioca un ruolo importante anche nella levigatezza dei contorni.

Non solo: il correttore è anche la prima vera soluzione per coprire le occhiaie scure e profonde.

Come le rughe, infatti, anche le occhiaie minacciano la freschezza dello sguardo e, con il passare del tempo, potrebbero diventare sempre più evidenti.

Ebbene, il correttore è il prodotto ottimale per nasconderle, ma per un camouflage ad hoc dovremmo chiamare in causa anche altri trucchetti.

Ad esempio, sarebbe bene giocare su una combinazione con il blush: applicato un correttore vaniglia sulle occhiaie, picchiettiamo un blush pesca o albicocca sulle guance.

Veniamo poi al mascara: vietato applicarla sulla rima cigliare inferiore, altrimenti darà luogo a un effetto ombra che esalterà maggiormente le occhiaie sottostanti.

Per coprire le occhiaie scure e profonde anche senza correttore, basterebbe utilizzare queste piccole astuzie poco conosciute

Anche le labbra nude rischiano di far risaltare ancora di più le occhiaie scure quindi meglio scegliere rossetti dai colori forti, focalizzando l’attenzione sulla bocca.

Un altro aspetto che spesso non viene considerato, ma che invece non dovremmo sottovalutare, riguarda il ruolo di acconciatura e accessori.

Se i capelli raccolti donano leggerezza e contrastano, dunque, l’occhia profonda, ricordiamoci di preferire accessori importanti da un punto di vista di dimensione o colore.

Come anticipavamo per il rossetto vivace, anche questo tipo di dettagli riesce a catturare l’attenzione, facendo dimenticare eventuali difetti della figura.