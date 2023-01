Per coprire i capelli bianchi sono meglio i colpi di luna, le mèches a spina di pesce o la tinta?

Quando iniziamo a vedere la nostra chioma che diventa sale e pepe, molti di noi non sono ancora pronti ad abbandonare il proprio colore di capelli. D’altro canto non vorremmo mai diventare schiavi del ritocco alla ricrescita.

I nostri capelli richiedono qualche coccola di tanto in tanto. Vediamo dunque i pro e i contro dei trattamenti più in voga per coprire i capelli bianchi.

Per coprire i capelli bianchi sono meglio i colpi di luna: ecco i vantaggi

I colpi di luna sono l’esatto contrario dei colpi di sole. Mentre con questi ultimi andiamo a riprodurre un effetto luce, schiarendo delle ciocche, con i colpi di luna le scuriremo. Non è un caso che i colpi di luna siano detti anche colpi di buio. Questo trattamento è perfetto per chi vuole scurire la chioma brizzolata non appesantendo eccessivamente il colore come nel caso di una tinta totale. I colpi di luna mixeranno ciocche più chiare e ciocche più scure creando così una varietà di gradazioni davvero straordinaria. I capelli grigi saranno così mimetizzati e ciò che risulterà sarà la dinamicità del colore. Per chi sono indicati? Sono l’ideale per chi ha una base scura castana oppure rossa.

Le mèches a spina di pesce

I riflessi a spina di pesce o “herringbone highlights” sono un’ottima soluzione soprattutto per chi ha un colore originale biondo. La differenza con gli altri trattamenti consiste nell’evitare di combattere i capelli grigi, ma renderli protagonisti. In cosa consistono? Le lamine vengono applicate ad angolo, in diagonale invece che perpendicolari alla riga dei capelli. In questo modo il capello grigio diventa parte integrante della colorazione. L’effetto è tridimensionale, arricchisce la chioma donando volume. Effetto perfetto sui capelli lunghi e corti. Il pregio di questa colorazione è proprio il non dover ricorrere subito al ritocco quando inizia a notarsi la ricrescita.

I colpi di sole tradizionali per coprire i capelli bianchi

I capelli bianchi possono efficacemente esser coperti con i colpi di sole. In questo caso ci riferiamo ai colpi di sole con applicazione di gradazioni chiare dalla radice sino alle punte. Coprire la ciocca bianca con un colore chiaro come il biondo nordico permetterà di non dipendere dalla tinta e soprattutto darsi un aspetto giovanile. È perfetto per alleggerire i capelli lisci monocromatici ed esaltare i ricci.

La colorazione permanente completa

Ovviamente il vantaggio della tinta è una copertura totale dei capelli bianchi. La capigliatura appare uniforme, ma dobbiamo registrare anche l’innegabile svantaggio della ricrescita netta ed evidente se si hanno capelli bianchi. Si può ricorrere a rimedi d’emergenza come i mascara per capelli o spray colorati, ma si tratta di soluzioni temporanee. È indicata per chi ormai è completamente canuto.

Alla domanda “per coprire i capelli bianchi sono meglio i colpi di luna, le mèches a spina di pesce o la tinta?” possiamo dunque rispondere “dipende”. La scelta migliore va fatta in base alle proprie esigenze, al colore base, alla quantità di capelli bianchi abbiamo e all’effetto che si desidera ottenere. Inoltre, oltre a tagliare i capelli nel 2023, potremmo recarci dal parrucchiere per chiedere un parere al colorista.