Dopo i trent’anni moltissimi si trovano a dover fare i conti con i primi capelli bianchi.

Poco estetici secondo molti, i capelli bianchi possono farci apparire più vecchi di quello che siamo realmente. Grazie ai cosmetici che troviamo in commercio, oggi possiamo scegliere tra numerose soluzioni che coprono i capelli bianchi e ci ridonano una chioma colorata e giovanile.

Oggi, però, vogliamo parlare di una tecnica innovativa che possiamo scegliere per affrontare la canizie. Infatti, né tinta né henné su tutta la testa, ma scopriamo in questo articolo qual è la soluzione per coprire i primi fili bianchi.

Ognuno ha il proprio metodo preferito

Quando ci troviamo le prime ciocche bianche abbiamo due opzioni: possiamo fare finta di nulla e renderle parte di un look alternativo e coraggioso oppure possiamo iniziare a tingere i capelli.

In commercio troviamo numerosi metodi per tingere i capelli. Possiamo usare una classica tintura permanente del colore che preferiamo, facendola in un salone oppure in casa.

In alternativa, poi, possiamo scegliere una tintura naturale come quella dell’henné. Questo metodo naturale è economico e duraturo, ma poco coprente. Inoltre, l’henné è perfetto sui capelli rossi e castani, ma del tutto inadatto per quelli biondi.

Per questo oggi vogliamo parlare di un metodo che potrebbe rappresentare una soluzione economica e pratica. Se abbiamo qualche filo bianco che spunta in una chioma ancora colorata, possiamo scegliere di usare la tecnica delle meches, in questo semplicissimo modo.

Né tinta né henné su tutta la testa, ecco la soluzione per coprire i primi fili bianchi risparmiando

Dovremo semplicemente isolare le ciocche bianche e tingerle del nostro colore naturale. Possiamo usare una cuffia traforata da cui faremo spuntare i fili che vorremo tingere. Non ci resterà che spennellare la tinta che abbiamo scelto e aspettare che si fissi sulla chioma. L’effetto più naturale si ha con un colore uguale al nostro, ma possiamo anche cambiare.

Trascorso il tempo potremo lavare la testa e il risultato sarà a dir poco sorprendente. I capelli saranno di nuovo dello stesso colore con un effetto del tutto naturale.

Questa tecnica ci permette di evitare di fare la tinta a tutta la chioma, con grande vantaggio a livello economico e di tempo perso ogni mese.

