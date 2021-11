I capelli sono una delle parti del corpo che più amiamo cambiare e trasformare. Per cambiare stile, basta cambiare taglio, acconciatura e colore e in poche ore abbiamo un aspetto completamente diverso.

Negli anni si sono susseguite le mode più svariate, dai capelli cortissimi a quelli lunghi, dai capelli liscissimi a quelli ricci per la permanente. Anche le tinte seguono la moda: negli anni si sono visti capelli dalle sfumature naturali sino al trend dei capelli colorati con colori fluo.

Ora la moda pare cambiata e sembra che lasci spazio a un look più naturale e classico, anche per quanto riguarda i capelli. Oggi, infatti, vedremo perché potremo dire basta tinta bionda o castana perché è questa l’ultima moda che sta spopolando per chi vuole capelli naturali.

Per alcuni un vezzo per molte una necessità

Nel nostro Paese milioni di donne si tingono tutti i mesi i capelli. In alcuni casi si tratta di un semplice vezzo, dettato dalla voglia di cambiare colore e sperimentare nuove acconciature, ma in molti casi, invece, viene vissuta come una necessità.

In particolare, chi ha molti capelli bianchi spesso fa di tutto per coprirli per mantenere a lungo il proprio colore naturale.

Le tinte presenti ora sul mercato sono studiate apposta per non danneggiare i capelli e per ottenere un effetto naturale. Esistono opzioni senza ammoniaca o a base di ingredienti naturali che sono meno aggressive. La tinta, però, contiene comunque sostanze che potrebbero a lungo andare danneggiare e seccare il capello.

Anche per questo motivo ora sembra essersi diffusa una nuova moda che permette a tutte di ottenere un effetto naturale e di evitare danni ai capelli.

Basta tinta bionda o castana perché è questa l’ultima moda che sta spopolando per chi vuole capelli naturali

Se guardiamo le passerelle e i red carpet notiamo come sia sempre più comune per molte star lasciare i capelli naturali e non tingere i capelli bianchi. Abbiamo visto attrici come Andie Macdowell e Jamie Lee Curtis portare con fierezza chiome naturali e colori grigi o bianchi.

Se siamo stufe di passare ore e ore dal parrucchiere, possiamo decidere anche noi di smettere di tingerci e di indossare il nostro colore di capelli.

Se vogliamo un risultato davvero incredibile, possiamo usare il tonalizzante, un prodotto che dona luminosità al capelli senza rovinarli. I pigmenti del tonalizzante non penetrano nel capello, ma rimangono in superficie e togliendo il colore giallo.

Grazie a questo semplice prodotto potremo ostentare capelli naturali ma luminosissimi e splenderemo in tutta la nostra bellezza naturale.

