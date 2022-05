Con l’arrivo della primavera sono tornati anche gli asparagi. Essi sono alimenti davvero deliziosi e che si possono usare in tantissime ricette diverse. Possono essere aggiunti per primi fenomenali , o anche per secondi, e danno un gusto estremamente riconoscibile e che moltissimi apprezzano.

Si tratterebbe inoltre di verdure che potrebbero avere un effetto positivo anche sulla nostra salute. Secondo gli esperti, infatti, potrebbero aiutare ad allontanare l’invecchiamento grazie ai loro antiossidanti ed avrebbero anche effetti positivi sul metabolismo. Buoni e sani, insomma: un’accoppiata vincente.

Oggi diamo un consiglio su come usarli in una preparazione davvero ottima. Pochi conoscono questa ricetta che fa un uso davvero molto intelligente degli asparagi. Il risultato finale è un secondo che possiamo cucinare per una cena in famiglia, ma anche come arma segreta per far impazzire tutti i commensali. Andiamo dunque a conoscere questa preparazione, che non è affatto complessa, ed utilizza inoltre ingredienti molto facili da reperire.

Ingredienti

Oggi prepariamo un filetto di tacchino, impreziosito appunto dagli asparagi. Per cucinarne una dose per quattro persone avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

1 filetto di tacchino;

100 g di asparagi;

300 ml di vino bianco;

1 cipolla;

15 g di burro;

1 cucchiaio di olio;

200 ml di brodo di pollo;

pepe;

sale.

Come anticipavamo, si tratta di ingredienti facilmente reperibili. Consigliamo ovviamente di cercare solo alimenti di alta qualità, perché la base per ogni buona ricetta è il livello delle materie prime. Compriamo il tacchino dal nostro macellaio di fiducia e scegliamo bene tutte le verdure. Poi, una volta soddisfatti della nostra scelta, proseguiamo con la ricetta.

Pochi conoscono questa ricetta che fa un uso favoloso degli asparagi per un secondo da favola

Ora possiamo iniziare con la nostra preparazione. Come prima cosa procediamo a tagliare il filetto di tacchino in pezzi grandi, poi aggiungiamo sale e pepe.

Facciamo bollire gli asparagi in modo che siano belli morbidi. Mentre cuociono, sbucciamo la cipolla e tagliamola grossolanamente. Iniziamo a far scaldare il brodo di pollo.

Poi mettiamo l’olio ed il burro in una pentola. Quando sono ben caldi, aggiungiamo il tacchino e facciamo rosolare bene ogni pezzo. Alla fine dovrebbero essere ben dorati.

A questo punto aggiungiamo il vino bianco ed il brodo. Ora portiamo tutto ad ebollizione e copriamo. Lasciamo cuocere a fuoco medio per 45 minuti circa.

Come ultimo passaggio, aggiungiamo gli asparagi e continuiamo a cuocere per altri 15 minuti, sempre con il coperchio. Poi impiattiamo e serviamo.

