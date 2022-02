I nostri nonni erano dei campioni di alimentazione, senza forse rendersene pienamente conto. La pasta non è stata sempre l’alimento più diffuso, ma buona concorrenza le faceva il riso. Da sempre conosciuto come un alimento leggero e digeribile, si dava in brodo ai malati. Ricco di proprietà salutari, si presta anche per delle ghiotte preparazioni culinarie.

Scegliere bene i cibi

Oggigiorno, si avverte l’esigenza di un’alimentazione più attenta e salutare. In effetti, sono tanti gli alimenti sul mercato e anche le ricette si sono moltiplicate. Meglio sarebbe conoscere non solo la bontà dei cibi, ma anche le loro proprietà salutari. Ne è un esempio la carne di tacchino che non è grassa, bensì povera di grassi e molto digeribile.

Un altro alimento diffuso e amato in Italia è il vino. Trattandosi di alcol, certamente non si devono superare le dosi consigliate. Ma anche la scelta di una buona bottiglia di vino potrebbe farne apprezzare meglio le sue qualità. Sono diverse le tipologie come i vini classici, quelli senza solfiti aggiunti, i biodinamici e i vini vegani.

Le proteine del riso

Alcuni alimenti hanno delle proprietà salutari poco note. Il riso è molto apprezzato, ricco di amminoacidi necessari al corpo, perché non li produce. Tra gli alimenti utili per controllare i picchi glicemici e insulinici nel sangue, ci sarebbe proprio il riso con le sue proteine. Sono disponibili anche sotto forma di integratori. Tuttavia, questo effetto si produrrebbe durante i pasti ed è allora che bisogna assumerle.

Alle proteine, in genere, poi si attribuiscono anche altre proprietà. Potenziano la massa muscolare e contribuiscono al mantenimento della struttura ossea.

Per controllare i picchi glicemici e l’insulina facciamo spazio alle proteine con questo timballo di riso ghiotto da leccarsi i baffi

Per poter utilizzare con gusto le proteine del riso, potremmo preparare un delizioso sformato. Il riso al forno arricchito di mozzarella è una vera leccornia. Il procedimento è semplice.

Si prepara una salsa di pomodoro con un po’ di basilico, se disponibile. Intanto si mette a cuocere il riso e si scola un po’ al dente. Si mischiano, poi, il riso con la salsa di pomodoro. Ne versiamo un pò in una teglia oleata, facendo uno strato di base. Su questo spargiamo del fiordilatte, tagliato a pezzetti. Proseguiamo in questo modo, costruendo gli strati fino a colmare la teglia. Infine, possiamo irrorare con del formaggio grattugiato.

Mettiamo in forno a 180 gradi per poco più di mezz’ora e poi lasciamo rassodare. Una leccornia che potrà anche regalarci tante utili proteine.