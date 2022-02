Spesso, in preparazione di pranzi o cene speciali, la scelta più complicata riguarda il secondo piatto. Gli antipasti, per esempio, possono essere molti e assai variegati. Per i primi si può optare su un ventaglio di soluzioni, sempre con pasta e riso sullo sfondo. Per quel che riguarda i dolci, poi, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Talvolta, i secondi si saltano a piè pari, optando per antipasto primo e dolce. A volte perché si potrebbe arrivare al secondo già pieni, come spesso avviene al ristorante o perché, magari, non si è convinti del tutto da una ricetta. Carne o pesce, difficilmente si scappa da una di queste due scelte.

Tuttavia, ci sono delle ricette che possono fungere da secondo unico o da contorno di un secondo di carne o pesce, se si dovesse omettere il primo. È il caso del piatto che suggeriamo oggi, che può tranquillamente andare da solo o essere servito come contorno. Volendo, può anche essere un antipasto che apre in maniera succulenta un pranzo o una cena, soprattutto invernale. Stiamo parlando dello strudel di verdure. Andiamo a vederne gli ingredienti:

pasta sfoglia;

1 porro;

2 carote;

2 zucchine;

1 peperone;

50 grammi di noci;

50 grammi di mollica di pane raffermo;

150 grammi di scamorza affumicata;

1 uovo;

20 ml di latte;

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

timo;

sale;

pepe.

Porro, carote, zucchine, peperoni, broccoli e formaggio per un secondo piatto tutto da gustare in una cena dal sapore contadino

Prendiamo una padella, mettiamo l’olio e andiamo a rosolare la parte bianca del porro tagliata a fettine sottili per circa tre minuti. Quindi, aggiungiamo le altre verdure tagliate a dadini. Spolveriamo con abbondante timo, mettiamo sale e pepe, alziamo la fiamma e facciamo cuocere per 5 minuti a fuoco vivo, mescolando sempre, onde evitare che le verdure si attacchino. Al limite possiamo aggiungere un paio di cucchiai di acqua.

Al termine, spegniamo e lasciamo intiepidire. Prendiamo un tegame antiaderente e facciamo abbrustolire la mollica di pane insieme alle noci tritate. Tre minuti a fuoco vivo dovrebbero essere sufficienti. A questo punto, andiamo a occuparci della sfoglia, che stenderemo sulla teglia del forno. Metteremo al centro il composto di pane e noci, con tutto intorno le verdure. Lasciamo circa 2 centimetri tra il bordo e il ripieno. Quindi, l’ultimo ingrediente da aggiungere sarà la scamorza affumicata, anch’essa tagliata a dadini. Possiamo poi piegare la sfoglia sui lati lunghi, sigillandone le estremità. Pratichiamo qualche incisione in superficie, prima di spennellare con il tuorlo d’uovo che avremo sbattuto insieme ai 20 ml di latte. Cuociamo in forno a 200 gradi per 30 minuti. Lo strudel di porro, carote, zucchine, peperoni, broccoli e formaggio andrà servito caldo per godere di tutta la bontà della scamorza filante.