È questa la carne digeribile e tenera, ricca di ferro e povera di grassi ottima con i carciofi e ideale per anziani e bambini

Non tutti i piatti, che si preparano a casa, sono fatti con ingredienti leggeri e digeribili. Alcuni risultano pesanti e affaticano l’organismo.

Può capitare che con la vita moderna lo stomaco soffra. L’alimentazione occidentale è molto orientata sul gusto e sui sapori. Non a caso, si crede che se qualcosa è saporita faccia anche bene alla salute. Oggi, per fortuna, l’informazione ci aiuta a conoscere meglio le proprietà nutritive dei vari alimenti. E si fa anche più attenzione al modo di cucinare.

Un’alimentazione troppo ricca di grassi non è molto salutare. Potrebbe portare a gonfiori e produzione di gas intestinali. In questo caso, sarebbe utile qualche tisana che sgonfi la pancia.

Se invece l’obiettivo è risparmiare sulla spesa, si potrebbe pensare a qualche piatto economico. Tra questi, degli spaghetti aglio e olio oppure la classica pastasciutta. Un piatto digeribile e gustoso potrebbe essere il riso in brodo vegetale. Oltretutto, questo cereale è consigliato a chi soffre di celiachia. Se invece cercassimo una carne buona da cucinare, allora è questa la carne digeribile e tenera.

I vantaggi della carne di tacchino

La carne di tacchino offre dei vantaggi notevoli in cucina. È tenera e digeribile, indicata per le persone anziane e i bambini. Un altro vantaggio è quello di essere ricca di proteine di buona qualità e di avere un alto contenuto di ferro. Contrariamente a quanto potrebbe apparire, è una carne povera di grassi, utile per chi segue una dieta. Con questa carne, dunque, prepariamo un piatto favoloso abbinato ai carciofi, utilizzando le sovracosce.

Ingredienti per 4 persone:

8 sovracosce di tacchino;

2 limoni;

8 carciofi medi;

1 spicchio d’aglio;

½ bicchiere di vino bianco secco;

olio EVO;

sale q.b.

Prima di tutto prepariamo i carciofi. Si taglia il gambo e si tolgono le foglie esterne più dure. Li tagliamo in 4 spicchi, eliminando la barbetta all’interno.

In una pentola mettiamo un filo d’olio e l’aglio, aggiungiamo i carciofi, il vino bianco e il sale. Mescoliamo e lasciamoli sul fuoco alto per qualche minuto, per far evaporare l’alcol. Proseguiamo la cottura per un quarto d’ora scarso, questa volta a fuoco basso. Infine, mescoliamo fino a quando i carciofi non saranno cotti.

A questo punto, facciamo rosolare le sovracosce in una padella con poco olio e a fuoco alto. Prendiamo mezzo limone, lo tagliamo a fette e le mettiamo in padella insieme alla carne di tacchino. Copriamo e facciamo cuocere il tutto a fuoco basso per un quarto d’ora. Non ci resta, dunque, che servire in tavola questa pietanza digeribile e gustosa.