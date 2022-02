Manca pochissimo a San Valentino.

Per chi ancora non dovesse essere riuscito a organizzarsi, ecco un prezioso aiuto da parte del team di ProiezionidiBorsa. Nell’articolo di oggi verranno forniti utili consigli per questa giornata, “aggiornati” al 2022.

Non bisogna dimenticare che quest’anno la festa degli innamorati capita di lunedì. Una giornata un po’ complessa da gestire per chi deve lavorare. Un’ottima idea potrebbe allora essere quella di organizzare un weekend romantico e anticipare i festeggiamenti a sabato e domenica.

Non serve andare all’estero per passare la giornata di San Valentino e, inoltre, non solo Toscana o Piemonte sono splendide mete. Anche al Sud, precisamente in Campania, si possono scoprire luoghi meravigliosi come questi borghi che in pochi conoscono.

A pochi chilometri dal centro di Caserta sorge il borgo medievale di Caserta vecchia. Si trova alle pendici dei monti Tifatini, in cima a un colle. È, di fatto, il centro antico di Caserta che venne edificato ai tempi dei Longobardi. Il nome deriverebbe appunto da “Casa Hirta”, ovvero “villaggio in alto”.

Il borgo negli anni è diventato sempre più curato e tra i suoi monumenti e punti turistici più belli ci sono sicuramente la torre cilindrica del castello, la torre campanaria del duomo e la piazza del Vescovado.

Non solo Toscana o Piemonte, per un San Valentino indimenticabile si può andare in questi meravigliosi borghi in Campania

Gli appassionati di arte moderna troveranno invece splendido il borgo di Valogno, frazione di Sessa Aurunca, nel casertano.

Il paesino si trova proprio alle pendici del vulcano Roccamonfina, ormai estinto. Rischiava lo spopolamento e oggi conta poco meno di 100 abitanti, ma è stato fatto un lavoro meraviglioso di riqualificazione del borgo.

Diversi paesini del sud Italia, infatti, hanno scelto di colorare le proprie mura ospitando artisti anche internazionali che realizzassero degli splendidi murales.

Il progetto si chiama “I colori del grigio” e ha letteralmente fatto rinascere un paese che già era bello di suo. Impossibile rinunciare, poi, alla Copeta, un dolce tradizionale del posto.

Infine, una nota per gli amanti delle escursioni. Ad Ascea, nella splendida cornice del Cilento, c’è un percorso di trekking molto agevole che si muove tra lo splendido mare campano e la natura incontaminata della costa. Si chiama “Il sentiero degli innamorati” ed è famoso per la presenza della ginestra cilentana, una rara specie endemica di questo splendido fiore.

Con il bel tempo di questo febbraio 2022 potrebbe essere un’ottima idea fare una passeggiata anche in quella zona e godersi le meraviglie naturali del sito, riconosciuto di interesse comunitario.

Lettura consigliata

Dimentichiamo Verona e Firenze, per un San Valentino low cost questa meraviglioso borgo sul mare regala panorami mozzafiato e prelibatezze culinarie