Per contrastare stitichezza, meteorismi e infiammazioni delle vie urinarie dovremmo inserire più spesso nella dieta questo gustoso ortaggio depurativo

Quello della digestione è un momento molto delicato per la salute psicofisica del nostro corpo. Garantire un regolare e costante benessere intestinale dovrebbe essere la priorità per tutti noi. Gli esperti ce lo fanno presente molto chiaramente: dovremmo adottare dei metodi per incentivarla.

Il primo trucco è metodico. Masticare lentamente cercando di tenere lontano lo stress dalla sala da pranzo. Manteniamo una dieta equilibrata, evitando grassi e fritture, troppe spezie e bevande gassate. Meglio bere acqua a temperatura ambiente e prediligere i formaggi poco grassi. Non dovremmo peraltro dimenticare di assumere per qualche giorno questa tisana ricca di benefici.

Oltre a queste raccomandazioni generali, ci sono alcuni alimenti che hanno delle proprietà naturali compatibili con queste esigenze. Inserirli stabilmente all’interno della propria dieta può davvero migliorare il nostro benessere. Così scopriamo i benefici e una ricetta contenente l’indivia belga. Croccante, ricca di fibre, depurativa ed efficace per contrastare stitichezza, meteorismi e infiammazioni dell’apparato digestivo.

Un alimento ideale

Questo ortaggio ha una lista di benefici e proprietà che lo rendono ideale per molti. Migliorerebbe decisamente il transito intestinale: infatti contiene molte fibre solubili ed acqua. Inoltre, comporta un introito di calorie molto basso, oltre ad aumentare il senso di sazietà.

È povera di sodio ma piuttosto ricca di vitamine importanti quali la A, la C e quelle del gruppo B, che aiuterebbero il benessere del sistema cardiovascolare. In sintesi, questo ortaggio avrebbe effetti lassativi (favorirebbe il transito intestinale), depurativi e diuretici. Ne risulterà beneficiata una serie di apparati e funzioni che cooperano nella digestione. Infine, l’azione diuretica stimola la funzionalità di fegato e reni. Così vediamo una ricetta semplicissima pensata per chi sta soffrendo di questi disturbi, ossia il riso con indivia belga trifolata.

Per contrastare stitichezza, meteorismi e infiammazioni delle vie urinarie dovremmo inserire più spesso nella dieta questo gustoso ortaggio depurativo

Tagliamo in listarelle molto sottili una indivia belga a persona. Facciamola rosolare con aglio e olio extravergine di oliva (recentemente ci siamo occupati dell’indagine che ha promosso i migliori oli per qualità e prezzo conveniente). Parallelamente lessiamo, il riso nell’acqua nel brodo vegetale, e una volta pronto aggiungiamo in padella insieme all’indivia. Possiamo poi concludere la cottura mantecando con un cucchiaino di formaggio grattugiato.

Questa ricetta sarà ideale per contrastare meteorismi e apportare fibre al nostro intestino.

