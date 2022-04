Svolgendo le normali attività in casa o fuori ciò che di solito mangiamo durante il giorno basta a fornirci le calorie e gli elementi necessari. Quando, però, facciamo delle camminate o ci alleniamo in palestra o in casa, sentiamo il bisogno di bere di più e di ricaricarci. Ricorrere a prodotti in commercio sarebbe la via più semplice, eppure si potrebbero fare a casa tante bevande utili per fare il pieno di energie ma anche per altri scopi. Per esempio, ecco come fare a casa una bevanda energetica con ingredienti naturali procurandoci:

una banana;

250 ml di bevanda alle mandorle;

125 g di yogurt vegetale;

30 g di mandorle:

2 foglie di verza;

un cucchiaio di semi di lino.

Tritare i semi di lino e le mandorle e frullare insieme alla banana spezzettata, allo yogurt, alle foglie di verza ben lavate e infine alla bevanda alle mandorle. Si può bere dopo un allenamento oppure la mattina, per fare il pieno di proteine vegetali e sali minerali, tra cui potassio e magnesio. Per una versione più semplice, basterà frullare una banana con alcune foglie di spinaci e un po’ d’acqua.

Ecco come fare a casa una bevanda energetica e altre per sgonfiare la pancia, digerire meglio e drenare i liquidi

Ci sono tanti alimenti che possono essere utili al nostro corpo per ricaricarci sotto forma di frullati e bevande. Abbiamo visto come farne una con banane e poco altro. Spesso, anche se facciamo esercizi fisici, notiamo la pancia gonfia. I motivi, quindi, non essendo a livello muscolare, spesso potrebbero dipendere dalla digestione. Ci sono dei cibi che naturalmente producono dei gas, pensiamo ai legumi o ai broccoli. Potrebbe anche trattarsi di ritenzione idrica. Senza dubbio, se si avvertono sintomi per un lungo periodo è bene parlarne col medico, che probabilmente ci consiglierà un’alimentazione adeguata o dei farmaci.

Per sgonfiarci e digerire meglio, comunque, potrebbero aiutare delle bevande naturali. Ad esempio, bollire 200 ml d’ acqua, versare in una tazza insieme a un cucchiaino di semi di finocchio pestati, filtrare dopo 5 minuti e bere.

Per un effetto drenante favorendo, quindi, l’eliminazione dei liquidi in eccesso tramite l’urina, si potrebbero mettere 5 fette di zenzero fresco o due cucchiaini di radice in polvere in un pentolino con 200 ml d’acqua. Fare bollire 5 minuti, filtrare e aggiungere del succo di limone e un po’ di miele. Infine, un’alternativa è l’infuso di una miscela di bardana e sambuco, mettendone in una tazza d’acqua calda due cucchiai per 5 minuti. Filtrare e bere.

Approfondimento

Preoccupiamoci della pelle secca e dei geloni ma non dimentichiamo di contrastare la cellulite anche in inverno in questo modo