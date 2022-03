Contro colesterolo alto e pressione arteriosa elevata questo alimento ricco di proteine vegetali si candida ad alleato del cuore

Un pensatore francese diceva che se mangiare è una necessità, mangiare bene può divenire un’arte. Spesso siamo noi stessi a causare il male del nostro organismo. Alcuni sottopongono la propria mente a stress enormi. Altri invece si sfogano con abitudini scorrette. Altri ancora insistono nel non ascoltare le indicazioni che provengono dagli studi scientifici. Così facendo, dimentichiamo che preservare la salute dipende anche da noi.

Dovremmo quindi ascoltare i medici nei consigli che ci forniscono e provare ad inserire alcune abitudini. Ad esempio, potremmo ricordare che le proteine vegetali sono preziosissime per la nostra salute e ci consentono di evitare l’abuso di carni ed affettati. In Italia utilizziamo molto poco un legume che avrebbe grandissimi benefici per salute e benessere. E che risulta tra i primi per contenuto proprio delle proteine vegetali. Infatti, dovremmo sapere che mangiare la soia è un ottimo metodo contro colesterolo alto e pressione arteriosa elevata.

Ecco da dove vengono tanti benefici

Come ci spiega la Fondazione Veronesi, le proprietà di questo legume, molto utilizzato in estremo oriente, sono notevoli. Lo studio internazionale, che ha riguardato e riunito 11 lavori distinti, ha raggiunto conclusioni molto soddisfacenti. L’utilizzo della soia come parte integrante della dieta ridurrebbe la percentuale di colesterolo LDL (quello che si indica come cattivo) fino a picchi del 15%. La condizione però è che questo legume venga assunto costantemente.

Prestare attenzione a valori quali la pressione arteriosa ed il livello di colesterolo è una priorità. I problemi alle arterie rappresentano, purtroppo, una tra le cause di morte più diffuse nelle nostre società. Le ragioni per cui il livello del colesterolo nel nostro sangue si innalza sono molte, ovviamente. Alcune sarebbero innate ed inevitabili. Il rischio di problemi aumenta, poi, con il progredire dell’età, ed in particolare dai 50 anni in su. Anche una predisposizione genetica familiare potrebbe incidere negativamente. Una parte però dei rischi per la salute delle arterie deriva dalle abitudini che assumiamo. Così, svolgere attività fisica (dove possibile) e smettere di fumare rappresentano sempre validi consigli.

Contro colesterolo alto e pressione arteriosa elevata questo alimento ricco di proteine vegetali si candida ad alleato del cuore

Alle sane abitudini potremmo aggiungere anche l’assunzione di questo legume ricco di benefici, inserendolo abitualmente all’interno della nostra dieta. Potrà rappresentare un contorno, una zuppa, oppure un antipasto. Un esempio di utilizzo è quello costituito dall’insalata di soia con verdure miste. In questo caso la soia gialla, avendo un sapore più leggero, si dimostra più adatta agli abbinamenti con altri ingredienti. Un’alternativa potrebbe essere costituita da una zuppa di soia. Ricordiamo allora di procedere ad un ammollo preventivo.